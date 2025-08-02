Майя Санду высказалась относительно массированных обстрелов Украины

Майя Санду осудила массированные удары РФ по Украине
Президент Молдовы Майя Санду осудила массированные удары, которые российские войска наносят по Украине. Также она выразила соболезнования украинцам, которые потеряли из-за обстрелов близких.
Об этом президент в пятницу, 1 августа, написала в соцсети Х.
День за днем Россия бомбит украинские города. Вчера снова Киев: десятки погибших, в том числе дети. Это ежедневный, систематический террор.- Maia Sandu (@sandumaiamd) 1 августа 2025 г .
Пока Украина борется за сохранение мира в Европе, Молдова стоит с Украиной.
Мы скорбим о ваших потерях. https://t.co/Sf6vj6xe5w
Как Санду отреагировала на обстрелы Украины
Президент Молдовы подчеркнула, что ее страна стоит бок о бок с Украиной, которая борется за сохранение мира в Европе.
"День за днем Россия бомбит украинские города. Вчера — снова Киев: десятки погибших, среди которых дети. Это ежедневный, систематический террор... Мы (жители Молдовы, — Ред.) сочувствуем вашим потерям", — говорится в сообщении Санду.
Ранее президент Молдовы заявила, что россияне планируют разместить в непризнанном Приднестровье десять тысяч своих военных. Это будет угрожать безопасности Молдовы и суверенитету Украины.
Напомним, в первой половине июня Владимир Зеленский встретился с Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном. Политики обсудили вопросы касательно безопасности и противодействия угрозам РФ.
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