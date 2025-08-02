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Главная Новости дня Майя Санду осудила массированные удары РФ по Украине

Майя Санду осудила массированные удары РФ по Украине

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 07:03
Майя Санду высказалась относительно массированных обстрелов Украины
Майя Санду. Фото: Sputnik Молдова

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированные удары, которые российские войска наносят по Украине. Также она выразила соболезнования украинцам, которые потеряли из-за обстрелов близких.

Об этом президент в пятницу, 1 августа, написала в соцсети Х.

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Президент Молдовы подчеркнула, что ее страна стоит бок о бок с Украиной, которая борется за сохранение мира в Европе.

"День за днем Россия бомбит украинские города. Вчера — снова Киев: десятки погибших, среди которых дети. Это ежедневный, систематический террор... Мы (жители Молдовы, — Ред.) сочувствуем вашим потерям", — говорится в сообщении Санду.

Ранее президент Молдовы заявила, что россияне планируют разместить в непризнанном Приднестровье десять тысяч своих военных. Это будет угрожать безопасности Молдовы и суверенитету Украины.

Напомним, в первой половине июня Владимир Зеленский встретился с Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном. Политики обсудили вопросы касательно безопасности и противодействия угрозам РФ.

Киев Молдова обстрелы война в Украине Майя Санду
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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