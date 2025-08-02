Майя Санду высказалась относительно массированных обстрелов Украины

Майя Санду. Фото: Sputnik Молдова

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированные удары, которые российские войска наносят по Украине. Также она выразила соболезнования украинцам, которые потеряли из-за обстрелов близких.

Об этом президент в пятницу, 1 августа, написала в соцсети Х.

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День за днем Россия бомбит украинские города. Вчера снова Киев: десятки погибших, в том числе дети. Это ежедневный, систематический террор.



Пока Украина борется за сохранение мира в Европе, Молдова стоит с Украиной.



Мы скорбим о ваших потерях. https://t.co/Sf6vj6xe5w - Maia Sandu (@sandumaiamd) 1 августа 2025 г .

Как Санду отреагировала на обстрелы Украины

Президент Молдовы подчеркнула, что ее страна стоит бок о бок с Украиной, которая борется за сохранение мира в Европе.



"День за днем Россия бомбит украинские города. Вчера — снова Киев: десятки погибших, среди которых дети. Это ежедневный, систематический террор... Мы (жители Молдовы, — Ред.) сочувствуем вашим потерям", — говорится в сообщении Санду.

Ранее президент Молдовы заявила, что россияне планируют разместить в непризнанном Приднестровье десять тысяч своих военных. Это будет угрожать безопасности Молдовы и суверенитету Украины.

Напомним, в первой половине июня Владимир Зеленский встретился с Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном. Политики обсудили вопросы касательно безопасности и противодействия угрозам РФ.