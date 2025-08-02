Майя Санду висловилася щодо масованих обстрілів України

Майя Санду засудила масовані удари РФ по Україні
Президентка Молдови Майя Санду засудила масовані удари, яких російські війська завдають по Україні. Також вона висловила співчуття українцям, які втратили через обстріли близьких.
Про це президентка в п'ятницю, 1 серпня, написала в соцмережі Х.
Day after day, Russia bombs Ukrainian cities. Yesterday—Kyiv again: dozens dead, including children. This is daily, systematic terror.— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 1, 2025
As Ukraine fights to preserve peace in Europe, Moldova stands with Ukraine.
We mourn your losses. https://t.co/Sf6vj6xe5w
Як Санду відреагувала на обстріли України
Президентка Молдови наголосила, що її країна стоїть пліч-о-пліч з Україною, яка бореться за збереження миру в Європі.
"День за днем Росія бомбардує українські міста. Вчора — знову Київ: десятки загиблих, серед яких діти. Це щоденний, систематичний терор... Ми (жителі Молдови, — Ред.) співчуваємо вашим втратам", — йдеться в повідомленні Санду.
Раніше президентка Молдови заявила, що росіяни планують розмістити в невизнаному Придністров'ї десять тисяч своїх військових. Це загрожуватиме безпеці Молдови й суверенітету України.
Нагадаємо, у першій половині червня Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном. Політики обговорили питання щодо безпеки та протидії загрозам РФ.
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