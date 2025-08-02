Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Майя Санду засудила масовані удари РФ по Україні

Майя Санду засудила масовані удари РФ по Україні

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 07:03
Майя Санду висловилася щодо масованих обстрілів України
Майя Санду. Фото: Sputnik Молдова

Президентка Молдови Майя Санду засудила масовані удари, яких російські війська завдають по Україні. Також вона висловила співчуття українцям, які втратили через обстріли близьких.

Про це президентка в п'ятницю, 1 серпня, написала в соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Як Санду відреагувала на обстріли України

Президентка Молдови наголосила, що її країна стоїть пліч-о-пліч з Україною, яка бореться за збереження миру в Європі.

"День за днем Росія бомбардує українські міста. Вчора — знову Київ: десятки загиблих, серед яких діти. Це щоденний, систематичний терор... Ми (жителі Молдови, — Ред.) співчуваємо вашим втратам", — йдеться в повідомленні Санду.

Раніше президентка Молдови заявила, що росіяни планують розмістити в невизнаному Придністров'ї десять тисяч своїх військових. Це загрожуватиме безпеці Молдови й суверенітету України.

Нагадаємо, у першій половині червня Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном. Політики обговорили питання щодо безпеки та протидії загрозам РФ.

Київ Молдова обстріли війна в Україні Мая Санду
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації