Майя Санду висловилася щодо масованих обстрілів України

Майя Санду. Фото: Sputnik Молдова

Президентка Молдови Майя Санду засудила масовані удари, яких російські війська завдають по Україні. Також вона висловила співчуття українцям, які втратили через обстріли близьких.

Про це президентка в п'ятницю, 1 серпня, написала в соцмережі Х.

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Day after day, Russia bombs Ukrainian cities. Yesterday—Kyiv again: dozens dead, including children. This is daily, systematic terror.



As Ukraine fights to preserve peace in Europe, Moldova stands with Ukraine.



We mourn your losses. https://t.co/Sf6vj6xe5w — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 1, 2025

Як Санду відреагувала на обстріли України

Президентка Молдови наголосила, що її країна стоїть пліч-о-пліч з Україною, яка бореться за збереження миру в Європі.



"День за днем Росія бомбардує українські міста. Вчора — знову Київ: десятки загиблих, серед яких діти. Це щоденний, систематичний терор... Ми (жителі Молдови, — Ред.) співчуваємо вашим втратам", — йдеться в повідомленні Санду.

Раніше президентка Молдови заявила, що росіяни планують розмістити в невизнаному Придністров'ї десять тисяч своїх військових. Це загрожуватиме безпеці Молдови й суверенітету України.

Нагадаємо, у першій половині червня Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном. Політики обговорили питання щодо безпеки та протидії загрозам РФ.