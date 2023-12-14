Будущий саммит ЕС и новый премьер Польши — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Уже 14-15 декабря в Брюсселе пройдет саммит ЕС, где одним из главных вопросов должно стать одобрение начала переговоров по членству Украины в ЕС. А в Польше принял присягу и приступил к работе новый премьер Дональд Туск. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями нашей студии стали:

Александр Леонов — исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента";

Тарас Семенюк — эксперт-международник;

Алексей Кошель — политический эксперт;

Мирослав Гай — Офицер ВСУ, волонтер, военный журналист.

Как известно, эксперты обсудят предстоящий саммит ЕС в Брюсселе 14-15 декабря, где одним из главных вопросов должно стать одобрение начала переговоров по членству Украины в ЕС. Кроме того, они обсудят способность РФ производить оружие. Отмечается, что Россия лишится возможности производить оружие только тогда, когда Запад наладит эффективный контроль за подсанкционными товарами. Этого до сих пор не произошло. Абсолютное большинство компонентов в российском оружии произведено американскими компаниями — 1 813 или 74% от всех проанализированных НАПК деталей. В России сделаны не более десяти компонентов, в основном GPS и навигационные приемники для некоторых видов БпЛА, таких, как Орлан.

Также вчера приступил к работе новый премьер Польши Дональд Туск, пообещавший добиваться полной мобилизации Запада для помощи Украине. Гости студии обратят внимание и на это.

Напомним, новый премьер-министр Польши и его правительство приняли присягу и официально начали работу вчера, 13 декабря. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.