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Майбутній саміт ЄС та новий прем'єр Польщі — ефір Новини.LIVE

14 грудня 2023 08:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Майбутній саміт ЄС та новий прем'єр Польщі — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вже 14-15 грудня у Брюсселі пройде саміт ЄС, де одним з головних питань має стати схвалення початку переговорів щодо членства України у ЄС. А у Польщі склав присягу та взявся до роботи новий прем'єр Дональд Туск. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. 

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Сьогодні гостями нашої студії стали:

  •  Олександр Леонов — виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента";
  • Тарас Семенюк — експерт-міжнародник;
  • Олексій Кошель — політичний експерт;
  • Мирослав Гай — Офіцер ЗСУ, волонтер, військовий журналіст.

Як відомо, експерти обговорять майбутній саміт ЄС у Брюселі 14-15 грудня, де одним з головних питань має стати схвалення початку переговорів щодо членства України у ЄС. Окрім того, вони обговорять здатність РФ виготовляти зброю. Зазначається, що Росія втратить можливість виготовляти зброю лише тоді, коли Захід налагодить ефективний контроль за підсанкційними товарами. Цього ж досі не сталось. Абсолютна більшість компонентів у російській зброї вироблені американськими компаніями — 1 813 або 74% від усіх проаналізованих НАЗК деталей. У Росії зроблені не більше десяти компонентів, в основному GPS та навігаційні приймачі для деяких видів БПЛА, таких як "Орлан".

Також вчора взявся до роботи новий прем'єр Польщі Дональд Туск, який пообіцяв добиватися повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Гості студії звернуть увагу і на це. 

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Польщі та його уряд склали присягу та офіційно почали роботу вчора, 13 грудня. Президент Анджей Дуда офіційно призначив прем’єра та усіх міністрів. 

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