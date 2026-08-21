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Главная Новости дня Магнитосфера возбуждена: прогноз магнитных бурь на 21 августа

Магнитосфера возбуждена: прогноз магнитных бурь на 21 августа

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 12:53
Солнечная активность 21 августа: будет ли магнитная буря
У женщины болит голова. Фото: Magnific

В пятницу, 21 августа, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, однако магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитное поле может колебаться от спокойного до активного уровня, а солнечная активность прогнозируется низкой. В то же время сохраняется вероятность вспышек М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Будет ли магнитная буря 21 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За этот период на Солнце зафиксировали 16 вспышек класса С и две вспышки класса М. Самой мощной стала вспышка М1,9.

По прогнозу, в пятницу геомагнитное поле будет находиться на уровне от спокойного до активного. В то же время вероятность возникновения магнитной бури остается невысокой.

Солнечная активность на 21 августа

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%;
  • вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 33.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей. Среди возможных проявлений называют головную боль, усталость, нарушение сна и общее ухудшение самочувствия.

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Однако 21 августа значительной магнитной бури не ожидается, поэтому день прогнозируется преимущественно спокойным с периодами повышенной активности магнитосферы.

Как писали Новини.LIVE, в Украине в ближайшие дни ожидается новая волна жары. По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в субботу, 22 августа, температура в отдельных регионах поднимется до +34 °C, а уже с понедельника жара начнет постепенно спадать.

Новини.LIVE сообщали, что в августе могут наблюдаться отдельные периоды солнечной активности, которых следует опасаться. Ожидалось, что они могут сопровождаться кратковременными планетарными возмущениями различной силы.

Солнце здоровье магнитные бури плохое самочувствие солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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