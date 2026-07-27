Магнитные бури сегодня: какую солнечную активность прогнозируют

Девушка, космос. Фото: Reuters/news.d.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В понедельник, 27 июля, на Земле не прогнозируются сильные магнитные бури. В то же время геомагнитное поле может оставаться нестабильным и перейти в активную фазу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Какой будет солнечная активность 27 июля

В течение последних суток активность Солнца была умеренной. За это время зафиксировали четыре вспышки класса С — такие явления обычно не оказывают существенного влияния на Землю.

По прогнозам, в понедельник солнечная активность останется низкой. В то же время сохраняется вероятность вспышек М-класса.

Прогноз солнечной активности на 27 июля:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;

вероятность солнечной вспышки М-класса — 35%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 369.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Специалисты отмечают, что периоды повышенной солнечной активности могут влиять на самочувствие некоторых людей. В частности, в такие дни могут обостряться факторы риска для сердечно-сосудистой системы.

Предупреждения о магнитных бурях помогают людям, имеющим проблемы со здоровьем, заранее обращать внимание на собственное состояние и контролировать возможные риски.

Головная боль у женщины. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 27 июля, в Украине ожидается нестабильная и контрастная погода. На западе страны прогнозируются грозы, сильные дожди, град и шквалы, тогда как в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода с температурой до +33 °С.

Новини.LIVE писали, что в конце июля в Украине сохранится нестабильная погода. В западных регионах ожидаются грозы, местами град и сильные порывы ветра, а температурные показатели в ближайшие дни будут меняться — возможны как периоды потепления, так и кратковременное похолодание.