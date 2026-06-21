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Главная Новости дня Магнитные бури отступают: что нужно знать метеозависимым сегодня

Магнитные бури отступают: что нужно знать метеозависимым сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 09:59
Будут ли магнитные бури 21 июня
Магнитные бури. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 21 июня, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. Геомагнитная обстановка будет оставаться преимущественно спокойной или нестабильной, однако без опасных возмущений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Солнце спокойное, вспышек нет

За последние сутки солнечная активность находилась на низком уровне. На Солнце зафиксировали четыре вспышки класса В и одну вспышку класса С, которые не влияют на Землю.

Синоптики отмечают, что вероятность мощных вспышек остается невысокой.

Ожидается, что 21 июня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность останется низкой с небольшой вероятностью более мощных явлений.

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Показатели на сутки:

  • вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%
  • вероятность сильного шторма — 1%
  • вероятность вспышки М-класса — 15%
  • вероятность вспышки Х-класса — 1%
  • количество солнечных пятен — 15

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Предупреждения о геомагнитной активности помогают снизить риски в периоды повышенной солнечной активности.

Новини.LIVE сообщали, что в странах Западной Европы в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры. В некоторых регионах воздух может прогреться до +45 °C. Синоптики связывают такую жару с явлением так называемого «теплового купола».

Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 21 июня, в Украине прогнозируется жаркая погода. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +32 °C. В то же время вечером местами возможны небольшие осадки.

космос магнитные бури головная боль
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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