Магнитные бури 9 августа: предупреждение для метеозависимых

Мужчина держится за голову от боли, планета. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В воскресенье, 9 августа, значительных магнитных бурь на Земле не ожидается. Солнечная активность остается низкой, а геомагнитное поле прогнозируется преимущественно спокойным и активным. В то же время сохраняется небольшая вероятность вспышек на Солнце М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 9 августа

В течение предыдущих 24 часов солнечная активность была очень низкой. За этот период на Солнце зафиксировали две вспышки В-класса, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

В воскресенье геомагнитное поле ожидается на спокойном и активном уровнях. Солнечная активность прогнозируется низкой, однако сохраняется небольшая вероятность вспышек М-класса.

Согласно прогнозу, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, крупной — 1%. Вероятность вспышки на Солнце М-класса оценивается в 10%, а Х-класса — в 1%. Количество солнечных пятен прогнозируется на уровне четырёх.

Солнечная активность на 9 августа:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность крупного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 4.

Прогноз магнитных бурь с 9 по 11 августа. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие и здоровье

Влияние геомагнитных бурь на здоровье человека до сих пор изучается. По данным Геологической службы США (USGS), магнитное поле Земли не оказывает прямого влияния на здоровье людей, находящихся на поверхности планеты.

В то же время отдельные научные исследования выявляли статистическую связь между сильными геомагнитными возмущениями и некоторыми сердечно-сосудистыми событиями. Однако результаты таких исследований не являются однозначными, поэтому причинно-следственную связь пока нельзя считать окончательно доказанной.

Среди симптомов, которые люди часто связывают с магнитными бурями, называют головную боль, усталость, головокружение и нарушения сна. В то же время научных доказательств, достаточных для того, чтобы автоматически объяснять этими явлениями такие симптомы, нет.

Поэтому ухудшение самочувствия не стоит списывать исключительно на магнитные бури. Если симптомы сильные, необычные или повторяются, их причину следует оценивать отдельно, независимо от геомагнитной активности.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, однако в целом геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. Слабые или умеренные геомагнитные колебания прогнозируются 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В то же время долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут меняться в зависимости от активности Солнца.

Новини.LIVE также сообщали, что в августе 2026 года в Украине ожидается температура на 1–3 °С выше климатической нормы, а осадков будет меньше, чем обычно. Жарче всего будет на юге и востоке, где в отдельные дни температура может достигать +41 °С, тогда как 8–9 августа ожидается кратковременное ослабление жары. Во второй половине месяца возможны грозы, ливни, шквалы и град, однако в целом будет сохраняться дефицит осадков.