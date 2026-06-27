Магнитные бури 27 июня: на Солнце произошло семь вспышек

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В субботу, 27 июня 2026 года, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойной, с возможными кратковременными колебаниями. Несмотря на это, Солнце продолжает проявлять умеренную активность, поэтому специалисты следят за ситуацией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 27 июня

За последние сутки на Солнце зафиксировано семь вспышек класса С. Это относительно слабые явления, которые обычно не оказывают ощутимого влияния на магнитное поле Земли.

В течение 27 июня ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от спокойного до слабовозбужденного состояния. Вероятность значительных магнитных бурь остается невысокой, однако полностью исключать короткие периоды повышенной активности нельзя.

Солнечная активность в целом будет оставаться на умеренном уровне, с вероятностью отдельных более мощных вспышек.

Ориентировочные показатели на 27 июня:

вероятность слабого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность умеренного геомагнитного шторма — 20%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 10%;

вероятность вспышки М-класса — 50%;

вероятность вспышки Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — около 68.

Таким образом, прогноз не указывает на приближение мощных магнитных бурь, однако солнечная активность остается изменчивой, поэтому данные могут корректироваться в зависимости от новых наблюдений.

Прогноз магнитных бурь с 27 по 29 июня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Влияние магнитных бурь на здоровье людей: основные симптомы

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы.

Наиболее распространенные симптомы в периоды геомагнитных возмущений:

головная боль и ощущение давления в голове;

головокружение и общая слабость;

повышенная утомляемость;

колебания артериального давления;

нарушение сна или, наоборот, сонливость;

раздражительность, снижение концентрации внимания.

Врачи рекомендуют в такие дни соблюдать стабильный режим сна, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, контролировать артериальное давление и не пропускать прием назначенных препаратов при наличии хронических заболеваний.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 27 июня, в Украине ожидается преимущественно малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет подниматься до +30…+34 °C, а в Закарпатье местами до +35 °C. Лишь на северо-востоке возможен кратковременный дождь, в других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Новини.LIVE также сообщали, что июль в Украине будет преимущественно тёплым и местами жарким, с температурой до +33 °C в южных регионах. В течение месяца будут периодически проходить кратковременные дожди и грозы, которые будут чередоваться с солнечной погодой. Самый жаркий период ожидается в середине июля.