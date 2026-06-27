Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Магнитные бури 27 июня: на Солнце произошло семь вспышек

Магнитные бури 27 июня: на Солнце произошло семь вспышек

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 15:01
Магнитные бури 27 июня: прогноз на сегодня
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В субботу, 27 июня 2026 года, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойной, с возможными кратковременными колебаниями. Несмотря на это, Солнце продолжает проявлять умеренную активность, поэтому специалисты следят за ситуацией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 27 июня

За последние сутки на Солнце зафиксировано семь вспышек класса С. Это относительно слабые явления, которые обычно не оказывают ощутимого влияния на магнитное поле Земли.

В течение 27 июня ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от спокойного до слабовозбужденного состояния. Вероятность значительных магнитных бурь остается невысокой, однако полностью исключать короткие периоды повышенной активности нельзя.

Солнечная активность в целом будет оставаться на умеренном уровне, с вероятностью отдельных более мощных вспышек.

Читайте также:

Ориентировочные показатели на 27 июня:

  • вероятность слабого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность умеренного геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность вспышки М-класса — 50%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — около 68.

Таким образом, прогноз не указывает на приближение мощных магнитных бурь, однако солнечная активность остается изменчивой, поэтому данные могут корректироваться в зависимости от новых наблюдений.

null
Прогноз магнитных бурь с 27 по 29 июня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Влияние магнитных бурь на здоровье людей: основные симптомы

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы.

Наиболее распространенные симптомы в периоды геомагнитных возмущений:

  • головная боль и ощущение давления в голове;
  • головокружение и общая слабость;
  • повышенная утомляемость;
  • колебания артериального давления;
  • нарушение сна или, наоборот, сонливость;
  • раздражительность, снижение концентрации внимания.

Врачи рекомендуют в такие дни соблюдать стабильный режим сна, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, контролировать артериальное давление и не пропускать прием назначенных препаратов при наличии хронических заболеваний.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 27 июня, в Украине ожидается преимущественно малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет подниматься до +30…+34 °C, а в Закарпатье местами до +35 °C. Лишь на северо-востоке возможен кратковременный дождь, в других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Новини.LIVE также сообщали, что июль в Украине будет преимущественно тёплым и местами жарким, с температурой до +33 °C в южных регионах. В течение месяца будут периодически проходить кратковременные дожди и грозы, которые будут чередоваться с солнечной погодой. Самый жаркий период ожидается в середине июля.

магнитные бури прогноз погоды метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации