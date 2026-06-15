Магнитные бури 15 июня: прогноз солнечной активности на сегодня

Ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Коллаж: Новини.LIVE

В понедельник, 15 июня, на Земле не прогнозируется сильных магнитных бурь. Специалисты ожидают, что геомагнитное поле будет оставаться в пределах от спокойного до умеренно активного уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 15 июня

В понедельник, 15 июня, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты ожидают, что геомагнитное поле будет оставаться в пределах от спокойного до умеренно активного уровня.

Прогноз магнитных бурь с 15 по 18 июня. Фото: скриншот

За последние сутки солнечная активность была низкой. На поверхности Солнца зафиксировали три слабых вспышки класса B, которые не способны оказать существенное влияние на магнитосферу Земли. В то же время ученые не исключают возможности единичных вспышек М-класса, хотя в целом солнечная активность останется невысокой.

Прогноз солнечной активности на 15 июня:

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Вероятность незначительного геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки М-класса — 20%;

Вероятность вспышки Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 17.

Медики напоминают, что даже умеренные колебания геомагнитного поля могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей. В частности, возможны головная боль, быстрая утомляемость, изменения артериального давления и нарушения сна.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине с 15 по 21 июня будет нестабильной и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонов из Центральной Европы. Во всех регионах прогнозируются дожди, местами возможны град и шквалы.

Также Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. В то же время в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.