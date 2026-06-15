Магнитные бури 15 июня: прогноз солнечной активности на сегодня
В понедельник, 15 июня, на Земле не прогнозируется сильных магнитных бурь. Специалисты ожидают, что геомагнитное поле будет оставаться в пределах от спокойного до умеренно активного уровня.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 15 июня
В понедельник, 15 июня, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты ожидают, что геомагнитное поле будет оставаться в пределах от спокойного до умеренно активного уровня.
За последние сутки солнечная активность была низкой. На поверхности Солнца зафиксировали три слабых вспышки класса B, которые не способны оказать существенное влияние на магнитосферу Земли. В то же время ученые не исключают возможности единичных вспышек М-класса, хотя в целом солнечная активность останется невысокой.
Прогноз солнечной активности на 15 июня:
- Вероятность незначительного геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 17.
Медики напоминают, что даже умеренные колебания геомагнитного поля могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей. В частности, возможны головная боль, быстрая утомляемость, изменения артериального давления и нарушения сна.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине с 15 по 21 июня будет нестабильной и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонов из Центральной Европы. Во всех регионах прогнозируются дожди, местами возможны град и шквалы.
Также Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. В то же время в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.