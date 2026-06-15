Магнітні бурі 15 червня: прогноз сонячної активності на сьогодні

Погіршене самопочуття під час магнітних бур. Колаж: Новини.LIVE

У понеділок, 15 червня, значних магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці очікують, що геомагнітне поле залишатиметься у межах від спокійного до помірно активного рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 15 червня

У понеділок, 15 червня, значних магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці очікують, що геомагнітне поле залишатиметься у межах від спокійного до помірно активного рівня.

Прогноз магнітних бур з 15 по 18 червня. Фото: скриншот

За останню добу сонячна активність була низькою. На поверхні Сонця зафіксували три слабкі спалахи класу B, які не здатні спричинити суттєвий вплив на магнітосферу Землі. Водночас науковці не виключають можливості поодиноких спалахів М-класу, хоча загалом сонячна активність залишатиметься невисокою.

Прогноз сонячної активності на 15 червня:

Читайте також:

Ймовірність незначного геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність сильного геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху М-класу — 20%;

Ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 17.

Медики нагадують, що навіть помірні коливання геомагнітного поля можуть позначатися на самопочутті метеозалежних людей. Зокрема, можливі головний біль, швидка втомлюваність, зміни артеріального тиску та порушення сну.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні з 15 по 21 червня буде нестійкою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності з Центральної Європи. У всіх регіонах прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквали.

Також Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас у першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.