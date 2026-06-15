Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Магнітні бурі 15 червня: прогноз сонячної активності на сьогодні

Магнітні бурі 15 червня: прогноз сонячної активності на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 14:55
Магнітні бурі 15 червня: прогноз сонячної активності на сьогодні
Погіршене самопочуття під час магнітних бур. Колаж: Новини.LIVE

У понеділок, 15 червня, значних магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці очікують, що геомагнітне поле залишатиметься у межах від спокійного до помірно активного рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 15 червня

У понеділок, 15 червня, значних магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці очікують, що геомагнітне поле залишатиметься у межах від спокійного до помірно активного рівня.

Магнітні бурі 15 червня: прогноз сонячної активності на сьогодні - фото 1
Прогноз магнітних бур з 15 по 18 червня. Фото: скриншот

За останню добу сонячна активність була низькою. На поверхні Сонця зафіксували три слабкі спалахи класу B, які не здатні спричинити суттєвий вплив на магнітосферу Землі. Водночас науковці не виключають можливості поодиноких спалахів М-класу, хоча загалом сонячна активність залишатиметься невисокою.

Прогноз сонячної активності на 15 червня:

Читайте також:
  • Ймовірність незначного геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність сильного геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху М-класу — 20%;
  • Ймовірність спалаху Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 17.

Медики нагадують, що навіть помірні коливання геомагнітного поля можуть позначатися на самопочутті метеозалежних людей. Зокрема, можливі головний біль, швидка втомлюваність, зміни артеріального тиску та порушення сну. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні з 15 по 21 червня буде нестійкою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності з Центральної Європи. У всіх регіонах прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквали.

Також Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас у першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Сонце магнітні бурі Земля
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації