МАГАТЭ проверит безопасность саркофага на ЧАЭС — детали

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило дополнительных экспертов на Чернобыльскую атомную электростанцию. Они проверят состояние безопасности нового безопасного конфайнмента (НБК) после удара дроном.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Какова ситуация на Чернобыльской АЭС

Гросси рассказал, что дополнительных экспертов на Чернобыльские АЭС направили на этой неделе. Они должны оценить и подробно описать состояние Нового безопасного конфайнмента, который был поврежден во время российского дронового удара 14 февраля 2025 года.

"Прежде всего экспертов будет интересовать текущее состояние НБК, его эксплуатационные характеристики после атаки РФ и эффективность мер по снижению рисков", — говорится в заявлении.

Также гендиректор МАГАТЭ отметил, что дополнительные специалисты присоединились к постоянной команде агентства, которая работает на ЧАЭС с января 2023 года.

Кроме того, известно, что НБК, который завершили в 2021 году, является защитным сооружением, которое возведено над объектом "Укрытие". Он покрывает остатки четвертого энергоблока, который был разрушен в результате аварии в 1986 году.

В заявлении отмечают, несмотря на то, что вражеский удар не вызвал выброса радиоактивных материалов, это повлияло на проект функцию конфайнмента и прогнозируемый срок его эксплуатации.

Напомним, 14 февраля 2025 года россияне ударили по ЧАЭС дроном с фугасной боевой частью. На месте вспыхнул масштабный пожар, зафиксированы существенные повреждения.

По данным МАГАТЭ, в результате атаки по укрытию Чернобыльской АЭС появилось 330 отверстий. Их средний размер 30-50 сантиметров.

А в Минфине сообщили, что восстановление укрытия может стоить более 100 миллионов евро.