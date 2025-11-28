МАГАТЕ перевірить безпеку саркофага на ЧАЕС — деталі

Чорнобильська АЕС. Фото: Getty Images

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило додаткових експертів на Чорнобильську атомну електростанцію. Вони перевірять стан безпеки нового безпечного конфайнменту (НБК) після удару дроном.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі.

Яка ситуація на Чорнобильській АЕС

Гроссі розповів, що додаткових експертів на Чорнобильські АЕС направили цього тижня. Вони повинні оцінити і детально описати стан Нового безпечного конфайнменту, який був пошкоджений під час російського дронового удару 14 лютого 2025 року.

"Насамперед експертів цікавитиме поточний стан НБК, його експлуатаційні характеристики після атаки РФ та ефективність заходів щодо зниження ризиків", — йдеться у заяві.

Також гендиректор МАГАТЕ зазначив, що додаткові фахівці приєдналися до постійної команди агентства, яка працює на ЧАЕС з січня 2023 року.

Крім того, відомо, що НБК, який завершили 2021 року, є захисною спорудою, яка зведена над об'єктом "Укриття". Він покриває залишки четвертого енергоблока, який був зруйнований внаслідок аварії у 1986 році.

У заяві наголошують, попри те, що ворожий удар не спричини викиду радіоактивних матеріалів, це вплинуло на проєкту функцію конфайнменту та прогнозований строк його експлуатації.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року росіяни вдарили по ЧАЕС дроном із фугасною бойовою частиною. На місці спалахнула масштабна пожежа, зафіксовані суттєві пошкодження.

За даними МАГАТЕ, внаслідок атаки по укриттю Чорнобильської АЕС з'явилося 330 отворів. Їхній середній розмір 30-50 сантиметрів.

А у Мінфіні повідомили, що відновлення укриття може коштувати понад 100 мільйонів євро.