Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня МАГАТЕ перевірить безпеку на ЧАЕС — направило експертів

МАГАТЕ перевірить безпеку на ЧАЕС — направило експертів

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 14:58
МАГАТЕ перевірить безпеку саркофага на ЧАЕС — деталі
Чорнобильська АЕС. Фото: Getty Images

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило додаткових експертів на Чорнобильську атомну електростанцію. Вони перевірять стан безпеки нового безпечного конфайнменту (НБК) після удару дроном.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі. 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація на Чорнобильській АЕС

Гроссі розповів, що додаткових експертів на Чорнобильські АЕС направили цього тижня. Вони повинні оцінити і детально описати стан Нового безпечного конфайнменту, який був пошкоджений під час російського дронового удару 14 лютого 2025 року.

"Насамперед експертів цікавитиме поточний стан НБК, його експлуатаційні характеристики після атаки РФ та ефективність заходів щодо зниження ризиків", — йдеться у заяві. 

Також гендиректор МАГАТЕ зазначив, що додаткові фахівці приєдналися до постійної команди агентства, яка працює на ЧАЕС з січня 2023 року. 

Крім того, відомо, що НБК, який завершили 2021 року, є захисною спорудою, яка зведена над об'єктом "Укриття". Він покриває залишки четвертого енергоблока, який був зруйнований внаслідок аварії у 1986 році. 

У заяві наголошують, попри те, що ворожий удар не спричини викиду радіоактивних матеріалів, це вплинуло на проєкту функцію конфайнменту та прогнозований строк його експлуатації.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року росіяни вдарили по ЧАЕС дроном із фугасною бойовою частиною. На місці спалахнула масштабна пожежа, зафіксовані суттєві пошкодження.

За даними МАГАТЕ, внаслідок атаки по укриттю Чорнобильської АЕС з'явилося 330 отворів. Їхній середній розмір 30-50 сантиметрів.

А у Мінфіні повідомили, що відновлення укриття може коштувати понад 100 мільйонів євро.

обстріли Чорнобильська АЕС МАГАТЕ війна в Україні ЧАЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації