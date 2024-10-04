Три российских дрона оказались в Беларуси — реакция Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Диктатор Александр Лукашенко сделал заявление после того, как российские дроны залетели в воздушное пространство Беларуси, в то время как в воздухе находился президентский самолет. По словам Лукашенко, он знает, что российские БпЛА залетают в его страну, но списывает это на "неопытные руки" и работу средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет белорусское информационное госагентство "Белта".

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По словам Александра Лукашенко, Беларусь сбивает дроны, оказавшиеся в ее воздушном пространстве.

"Несколько залетов дронов таких было и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, сейчас Россия и Украина покупают огромное количество беспилотников, которые "в неопытных руках" и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы теряют ориентир. Именно так Лукашенко объяснил, как БпЛА попадают в Беларусь.

По словам Лукашенко, в Беларуси решают эти вопросы на уровне специалистов и не выносят в публичное пространство. Мол, соответствующие договоренности были достигнуты с обеими сторонами.

Напомним, 3 октября три ударных дрона типа Shahed, которые запустила Россия, залетели в Беларусь. Как раз в этот момент в небе был самолет с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на встречу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российских оккупационных властей на временно захваченной части территории Донецкой области Денисом Пушилиным. Там решительно осудили очередное проявление пренебрежения Беларуси к суверенитету и территориальной целостности Украины.