Зустріч Лукашенка та Пушиліна — у МЗС України різко прокоментували

Окупаційний глава Донецька Денис Пушилін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово захопленій частині території Донецької області Денисом Пушиліним. Там рішуче засудили черговий прояв зневаги Білорусі до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві МЗС України у неділю, 22 вересня.

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"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь", — йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що Україна відкидає лицемірну риторику Лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України. Країна вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни.

"Закликаємо білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами", — йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві додали, що недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, що відбувається на кордоні з Білоруссю. Вони постійно стежать за рубежем на суші, у повітрі та на воді.

Раніше Лукашенко зробив чергову заяву щодо участі його країни у війні. За його словами, Білорусь ніколи не буде воювати за своїми межами.