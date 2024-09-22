Встреча Лукашенко и Пушилина — в МИД Украины резко прокомментировали

Оккупационный глава Донецка Денис Пушилин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на встречу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно захваченной части территории Донецкой области Денисом Пушилиным. Там решительно осудили очередное проявление пренебрежения Беларуси к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в воскресенье, 22 сентября.

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"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина отвергает лицемерную риторику Лукашенко относительно "принципов" сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины. Страна считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны.

"Призываем белорусский народ осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами", — говорится в заявлении МИД.

В министерстве добавили, что недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений.

Напомним, украинские пограничники показали, что происходит на границе с Белорусью. Они постоянно следят за рубежом на суше, в воздухе и воде.

Ранее Лукашенко сделал очередное заявление по поводу участия его страны в войне. По его словам, Беларусь никогда не будет воевать за своими пределами.