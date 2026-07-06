Лукашенко назвал "виновника" войны РФ против Украины

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми заявлениями по поводу войны России против Украины. Он прокомментировал роль своей страны и назвал якобы "виновника" продолжения боевых действий.

Об этом сообщает белорусская пресса, передает Новини.LIVE.

Лукашенко высказался о "виновниках" войны в Украине

По словам Лукашенко, Беларусь не намерена участвовать в войне против Украины и не планирует отправлять своих военных в зону боевых действий. Он заявил, что страна якобы выступает за мирное урегулирование и не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что ответственность за продолжение войны лежит на так называемой "международной партии войны", не уточняя, кого именно он имеет в виду. По его словам, именно эти силы якобы заинтересованы в затягивании боевых действий.

Несмотря на подобные заявления, Беларусь остается ближайшим союзником России, ведущей полномасштабную войну против Украины.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что извинений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уже недостаточно. Он подчеркнул, что Беларусь должна подтвердить отказ от поддержки России в войне против Украины реальными действиями, а не только заявлениями.

Новини.LIVE писали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь продолжает наращивать военную инфраструктуру вблизи украинской границы, что создает риски дальнейшей эскалации. По её словам, режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко действует в интересах Кремля, а не белорусского народа, и остается инструментом давления России на Украину и страны Запада.