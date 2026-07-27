Лубинец: задержек с выплатами семьям военнослужащих стало меньше

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Ситуация с задержками государственных выплат семьям пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников улучшилась. В то же время после возвращения военных из российского плена начали возникать отдельные семейные споры относительно использования этих средств. Из-за этого некоторым защитникам приходится обращаться в суд даже против самых близких родственников.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

Лубинец о выплатах семьям военных

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, вопрос задержек с государственными выплатами семьям пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников удалось в значительной степени урегулировать. В то же время правозащитники все чаще сталкиваются с новыми ситуациями, возникающими уже после возвращения военнослужащих из российского плена.

Как пояснил Лубинец, некоторые военные после освобождения узнают, что все начисленные государством средства уже потратили их родственники. Из-за этого защитники вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, иногда даже судясь с ближайшими родственниками, в частности с матерями.

Дмитрий Лубинец отметил, что законодательством невозможно предусмотреть все жизненные ситуации, которые могут возникать после возвращения военных из плена. По его словам, в целом проблему с задержками выплат удалось решить, однако отдельные семейные конфликты требуют индивидуального рассмотрения, и правозащитники готовы разбираться с каждым таким случаем.

"Я не скажу, что полностью решены все проблемные вопросы... В 2023–2024 годах мы сталкивались с огромной проблемой затягивания процедуры выплаты так называемой ОГД — это единовременная денежная помощь в случае гибели или ранения наших героев. Также у нас были проблемы с выплатами тем, кто считается пропавшими без вести, или тем, кто находится в российском плену. По состоянию на 2026 год ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.

Другая проблема заключается в том, что по-прежнему бывают случаи, когда возникают внутренние семейные проблемы. У нас бывают случаи, когда ребята возвращаются из плена и оказывается, что у них нет никаких средств... Невозможно в законодательстве предусмотреть все случаи, которые теоретически могут произойти в нашей жизни. Поэтому общая основа у нас есть, общая проблематика решена, но существуют вот такие отдельные семейные истории, с которыми мы всегда готовы разбираться", — пояснил Лубинец.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Дмитрий Лубинец заявил, что Россия продолжает незаконную депортацию украинских детей. По его словам, на данный момент подтверждено более 20 тысяч таких случаев, однако реальное число может достигать 1,6 млн детей, проживавших на ныне оккупированных территориях до начала полномасштабной войны. Также в этом году Украина представит новые доказательства причастности к депортации крупных российских компаний и будет требовать введения против них санкций.

Новини.LIVE также сообщали, что Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина продолжает сотрудничество с российским омбудсменом Яной Лантратовой по вопросу возвращения военнопленных и пропавших без вести. По его словам, украинская сторона уже передала первый список из 1,5 тысячи пропавших без вести военных, однако ответы от РФ поступают медленно. В то же время Россия использует тему обменов для информационного давления на семьи украинских защитников.