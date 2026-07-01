Лубинец: в плену у РФ находятся почти две тысячи гражданских украинцев

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В настоящее время в российском плену находятся почти две тысячи подтвержденных гражданских украинцев. Еще более 16 тысяч граждан числятся пропавшими без вести. При этом Украина предполагает, что реальное число удерживаемых может быть больше.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции в среду, 1 июля, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец о гражданских украинцах в российском плену

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в российском плену на данный момент подтверждено 1 978 гражданских украинцев. Еще более 16 тысяч граждан официально считаются пропавшими без вести.

В то же время омбудсман подчеркнул, что реальное количество гражданских заложников может быть больше, поскольку часть людей, удерживаемых Россией, до сих пор не подтверждена официально.

Отдельно Лубинец обратил внимание на то, что пока неизвестно, сколько именно человек из реестра пропавших без вести могут фактически находиться в российском плену.

"1978 гражданских лиц Украины. Почему я говорю верифицированных? У нас есть четкое понимание, что в российском плену остаются наши граждане в статусе гражданских заложников, которые не верифицированы. Каково их количество, мы можем только догадываться.

Создан официальный реестр лиц, пропавших без вести. Там, по моим данным, более 16 тысяч именно гражданских лиц. Сколько из них находятся в российских тюрьмах, верифицированных — я вам цифру назвал, — сколько еще дополнительно там может быть гражданских заложников, мы можем только предполагать, но эта цифра достаточно велика", — заявил Лубинец.

Также он напомнил, что Украина ведет отдельный учет гражданских лиц, попавших в плен начиная с 2014 года. В этот список входят, в частности, жители оккупированного Крыма, а также частей Донецкой и Луганской областей, которых незаконно удерживают российские оккупационные власти.

По словам омбудсмена, государство ежедневно работает над установлением мест содержания гражданских заложников, проверкой их состояния и верификацией новых случаев.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Дмитрий Лубинец сообщил, что во время обмена военнопленными провел встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Стороны обсудили вопросы военнопленных и пропавших без вести с обеих сторон. Также они договорились о продолжении взаимных посещений пленных и обмене списками пропавших без вести для дальнейшей проверки.

Новини.LIVE также сообщали, что 26 июня из российского плена вернулись 160 украинских защитников, среди которых есть бойцы "Азова" и других подразделений. Большинство из них находились в плену с 2022 года, часть — более четырех лет. Среди освобожденных также офицеры и защитники Мариуполя.