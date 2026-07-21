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Главная Новости дня Лубинец: в отношении бригады "Скала" возбуждено уголовное дело, выдвинуто первое подозрение

Лубинец: в отношении бригады "Скала" возбуждено уголовное дело, выдвинуто первое подозрение

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 23:20
Бригада «Скала»: после проверки возбуждено уголовное дело
Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

По результатам проверки возможных нарушений в воинской части "Скала" уже возбуждено уголовное дело, а одному из фигурантов предъявлено подозрение. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что проверка в воинской части еще продолжается, однако полученные материалы уже стали основанием для начала расследования.

Об этом Лубинец рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

Проверка бригады "Скала" продолжается

Дмитрий Лубинец сообщил, что мониторинговая группа посетила места дислокации воинской части, полигон, а также возможные места незаконного удержания военнослужащих.

В ходе проверки представители группы также провели конфиденциальные беседы с военными, чтобы получить информацию о возможных нарушениях.

По словам омбудсмена, результаты мониторинга стали основанием для возбуждения уголовного дела. Также уже имеется первое подозрение в рамках этого расследования.

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"По материалам проверки уже возбуждено уголовное дело, есть первое подозрение", — заявил Лубинец.

Командующего отстранили на время проверки

Лубинец отметил, что на период проведения проверки командир воинской части был отстранен от должности.

Кроме того, собственные проверки проводят Военная служба правопорядка и правоохранительные органы.

Омбудсмен подчеркнул, что в настоящее время проверке не чинят препятствий, а все привлеченные структуры содействуют проведению необходимых мероприятий. По его словам, окончательные результаты проверки будут сообщены после завершения всех процедур.

Новини.LIVE сообщали, что в полку "Скала" прокомментировали уголовное дело, в котором фигурирует командир 155-й бригады Станислав Лучанов. Представители подразделения заявили, что события, ставшие предметом расследования, произошли уже после его перехода на службу в другое подразделение. В полку подчеркнули, что не имеют никакого отношения к этому делу.

Новини.LIVE писали, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" отреагировал на сообщения российских ресурсов о якобы захвате украинских военных в плен в Константиновке Донецкой области. В подразделении заявили, что в настоящее время проводится проверка информации и устанавливаются все детали происшествия.

Дмитрий Лубинец война в Украине Полк Скала
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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