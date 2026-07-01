Лубинец призвал изменить государственную политику в отношении ВПЛ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости отдельного государственного финансирования для решения жилищного вопроса внутренне перемещенных лиц и граждан, готовых вернуться в Украину. Он подчеркнул отсутствие четкой государственной политики в отношении ВПЛ. Также омбудсмен обратил внимание на отсутствие системного учета пострадавших от российской агрессии.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции в среду, 1 июля, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец раскритиковал государственную политику в отношении ВПЛ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине необходимо выделить государственное финансирование для решения жилищного вопроса граждан, в частности внутренне перемещенных лиц и тех, кто потенциально готов вернуться в Украину.

По его словам, многие люди, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях, не возвращаются из-за неопределенности с жильем и работой.

"Выделить отдельное финансирование для решения жилищного вопроса граждан Украины. Категория ВПЛ, категория тех, кто готов вернуться в Украину. Если ты все потерял на временно оккупированных территориях, ты не знаешь, где будешь жить, где будешь работать — ты не вернешься в Украину", — сказал Лубинец.

Он добавил, что часть граждан готова возвращаться при условии доступных условий приобретения жилья, в частности ипотечного кредитования.

"Если будут адекватные проценты, 3% в гривне, мы готовы ехать, даже не дорабатывая за границей. Но дайте нам возможность приобрести жилье и постепенно выплачивать эти средства в национальной валюте", — отметил омбудсман.

Лубинец также заявил, что, по его мнению, государственная политика по защите прав внутренне перемещенных лиц провалилась.

"На мой взгляд, государственная политика правительства по защите прав ВПЛ провалена", — сказал он.

Отдельно он обратил внимание на отсутствие в законодательстве определения категории пострадавших от российской агрессии.

"У нас даже нет определения в национальном законодательстве: кто такие пострадавшие от российской агрессии. Кто пострадал — те, кто лишился жилья, здоровья или близких военнослужащих — определения нет", — отметил Лубинец.

По его словам, в Украине также отсутствует полный учет пострадавших.

"У нас нет учета. Мы до сих пор не понимаем, какое количество граждан Украины пострадало от российской агрессии", — сказал омбудсмен.

Он обратил внимание, что официальное число внутренне перемещенных лиц на уровне 4,6 миллиона не меняется с начала 2025 года.

В то же время он напомнил, что с начала года расширились территории эвакуации, в частности не только в пределах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но и в Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

"Мы начали принудительную эвакуацию не только с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, но и из Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Сумской областей", — отметил он.

Лубинец подчеркнул, что возникает вопрос, куда исчезают эти люди из статистики.

Отдельно омбудсман сообщил, что, по данным Офиса, через приложение "Дія" из реестра ВПЛ официально снялись 534 тысячи человек, однако причины этого не проверены:

"Из реестра ВПЛ в "Дії" официально снялись 534 тысячи человек. Но там даже нет проверки, почему они это сделали — выехали ли за границу, утратили ли статус или вернулись на временно оккупированные территории".

Новини.LIVE сообщали, что ранее Дмитрий Лубинец раскритиковал решения правительства по защите внутренне перемещенных лиц и пострадавших от российской агрессии. По его словам, часть документов принимается без четкого механизма реализации и определенных источников финансирования. Он подчеркнул необходимость системного и комплексного подхода к поддержке переселенцев и пострадавших граждан.

Новини.LIVE также писали, что в мае 2026 года стало известно, что в Верховной Раде ведется работа над созданием нового Министерства человеческого капитала, которое должно объединить государственную политику в отношении граждан, пострадавших от войны. Оно будет заниматься вопросами внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых территорий и украинцев, находящихся за рубежом.