Лубинец: РФ не обеспечивает доступ Красного Креста к украинским пленным

Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Россия систематически не обеспечивает надлежащий доступ представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания украинских военнопленных. В то же время Украина предоставляет МККК доступ к местам содержания российских военнопленных.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Новини.LIVE.

Россия распространяет дезинформацию о военнопленных

По словам омбудсмена, Россия использует тему военнопленных для распространения дезинформации и дискредитации Украины. В частности, российская сторона распространяет сфабрикованные или манипулятивно представленные материалы, заявления пропагандистов и показания, которые могли быть получены под давлением и не имеют независимого подтверждения.

Скриншот поста Дмитрия Лубинеца

Лубинец отметил, что целью таких информационных кампаний является не защита прав военнопленных, а подрыв доверия к Украине, продвижение российских нарративов на международной арене и оказание влияния на гуманитарные организации, правозащитные институты и СМИ.

Украина обеспечивает доступ МККК к российским пленным

Омбудсмен подчеркнул, что Украина остается приверженной нормам международного гуманитарного права и выполняет международные обязательства по обращению с военнопленными.

По его словам, представители МККК имеют доступ к местам содержания российских военнопленных в Украине. Это позволяет осуществлять гуманитарный мониторинг условий их содержания и соблюдения их прав.

В то же время из-за ограничений со стороны России Украина не имеет возможности объективно оценить условия содержания украинских военнопленных, их состояние здоровья и соблюдение прав, гарантированных Женевскими конвенциями.

Как писали Новини.LIVE, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал о новых деталях дела о возможных нарушениях в Береговском ТЦК. По его словам, в ходе проверки были выявлены обстоятельства, требующие реагирования и дальнейшего расследования.

Также Новини.LIVE писали, что Лубинец обращался в ООН и Международный комитет Красного Креста после сообщения о казни Россией украинского военнопленного. Омбудсмен призвал международные организации отреагировать на нарушения международного гуманитарного права и усилить давление на Россию.