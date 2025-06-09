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Лубинец показал трогательное видео с обмена пленными

9 июня 2025 15:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Возвращение защитников домой - Лубинец показал видео с обмена
Воины, которые вернулись из плена. Фото: Telegram/Zelenskiy
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украину в понедельник, 9 июня, из российского плена вернулись раненые, тяжелораненые и защитники младше 25 лет. Это защитники из разных видов и родов войск.

Трогательные кадры по обмену обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Обмен пленными 9 июня

По словам Лубинца, начался процесс возвращения пленных согласно договоренностям, которых достигли стороны во время переговоров в Стамбуле.

Зустріч на рідній землі: звільнені українські воїни повертаються додому
Защитники вернулись домой. Фото: Telegram/Zelenskiy
Молоді захисники після звільнення з російського полону
Возвращение воинов. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Во второй день праздника Троицы удалось вернуть наших граждан. Это - молодые украинцы до 25 лет, преимущественно 2000 года рождения. Это воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ТРО. Есть возвращенные Защитники Морской пехоты Украины, Десантно-штурмовых войск. А также те защитники, которые попали в плен в Мариуполе", — отметил он.

Емоційні моменти зустрічі полонених з близькими
Военные, которых вернули в Украину. Фото: Telegram/Zelenskiy
Повернення героїв: українські воїни після тривалого полону
Военные с флагами. Фото: Telegram/Zelenskiy

Омбудсмен отметил, что большинство из воинов находились в плену с 2022 года, а также есть те, которые попали в российскую неволю еще в первые дни полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что обмен состоялся по поручению Президента Украины благодаря упорной работе госорганов, которые входят в состав Координационного штаба.

Українці зустрічають звільнених з полону побратимів
Военные после возвращения из неволи РФ. Фото: Telegram/Zelenskiy
Захисники Маріуполя серед тих, хто повернувся додому
Объятия военных после возвращения. Фото: Telegram/Zelenskiy

На месте находятся работники Офиса Омбудсмана с целью контроля соблюдения прав человека согласно Женевской конвенции.

Кадри з обміну полоненими з Росією 9 червня
Военные, которые длительное время были в плену, фото: Telegram/Zelenskiy
Як зустрічають звільнених з російського полону героїв
Экспонированные в автобусе, фото: Telegram/Zelenskiy
Воїни знову в Україні після років російського полону
Эксполоненные вернулись в Украину. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Искренне поздравляю всех, кто имеет возможность вдохнуть родной воздух после лет неволи! Наша команда радуется со всеми семьями, которые получили драгоценный и такой ожидаемый звонок!", — добавил Лубинец.

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Скриншот поста Лубинца
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Скриншот поста Лубинца

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен будет проходить в несколько этапов еще в ближайшие дни.

А на днях СМИ писали, что обмен пленными был перенесен из-за российских манипуляций по этой теме.

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