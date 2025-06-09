Повернення захисників додому — Лубінець показав відео з обміну

Лубінець показав щемливе відео з обміну полоненими
В Україну у понеділок, 9 червня, з російського полону повернулися поранені, важкопоранені та захисники, молодші 25 років. Це захисники з різних видів та родів військ.
Зворушливі кадри з обміну оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
Обмін полоненими 9 червня
За словами Лубінця, розпочався процес повернення полонених згідно із домовленостями, яких досягли сторони під час переговорів у Стамбулі.
"У другий день свята Трійці вдалося повернути наших громадян. Це — молоді українці до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті Захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі", — зазначив він.
Омбудсмен зауважив, що більшість із воїнів перебували у полоні з 2022 року, а також є ті, які потрапили в російську неволі ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що обмін відбувся за дорученням Президента України завдяки наполегливій роботі держорганів, які входять до складу Координаційного штабу.
На місці перебувають працівники Офісу Омбудсмана з метою контролю дотримання прав людини згідно з Женевською конвенцією.
"Щиро вітаю всіх, хто має змогу вдихнути рідне повітря після років неволі! Наша команда радіє зі всіма родинами, які отримали дорогоцінний і такий очікуваний дзвінок!", — додав Лубінець.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.
А днями ЗМІ писали, що обмін полоненими був перенесений через російські маніпуляції щодо цієї теми.
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