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Лубинец объяснил опасность указа Путина о гражданстве РФ для украинских детей

5 января 2024 18:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Лубинец объяснил опасность указа Путина о гражданстве РФ для украинских детей
Депортация из оккупированных территорий. Фото иллюстративное: Минреинтеграции
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил опасность указа российского президента Владимира Путина о гражданстве РФ для украинских детей. Он касается преимущественно детей-сирот и детей, потерявших родительскую опеку.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Он отметил, что вчера, 4 января, российский президент подписал Указ №11 "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации".

В нем отмечается, что украинские дети-сироты и дети, лишившиеся родительской опеки, могут получить российский паспорт по личному решению президента России без учета всех или отдельных требований федерального законодательства.

Украинский омбудсмен отметил, что подать заявку могут главы российских организаций, куда устроен ребенок под наблюдение. Но при заполнении анкеты даже не указывается информация о месте жительства заявителя и его контактных данных, а только адрес и контакты по месту работы заявителя, который может исчезнуть в любой момент.

"Считаю, что присвоение детям гражданства РФ делается для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории", — резюмирует Лубинец.

В чем опасность указа Путина

Пост Лубинца. Источник: Telegram

По мнению Лубинца, за депортированных украинских детей, которых сейчас держат или в российских учреждениях, или в российских семьях на попечении, могут подать заявку на гражданство РФ только российские граждане, которые удовлетворит глава Кремля.

Более того, он заявил, что за этим последует усыновление детей уже как россиян, а дальше могут изменить их персональные данные, и в течение трех месяцев может произойти так, что ни одного украинского ребенка в России не будет.

"Как Уполномоченный ВРУ по правам человека, буду принимать все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене. Ведь перевод детей из одной национальной группы в другую, безусловно, какой является предоставление принудительного гражданства детям, является одним из признаков геноцида", — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, что ранее Дмитрий Лубинец рассказал, как РФ пытается скрыть депортацию украинских детей. По его словам, Россия вывозит их через Беларусь.

Перед этим он прокомментировал недавний законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, и заявил, что документ содержит большое количество норм, противоречащих Конституции Украины.

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