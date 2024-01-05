Лубінець пояснив небезпеку указу Путіна про громадянство РФ для українських дітей

Депортація з окупованих територій. Фото Ілюстративне: Мінреінтеграції

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив небезпеку указу російського президента Володимира Путіна про громадянство РФ для українських дітей. Він стосується переважно дітей-сиріт та дітей, які втратили батьківське піклування.

Про це він повідомив в Telegram.

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Він зазначив, що вчора, 4 січня, російський президент підписав Наказ №11 "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації".

В ньому зазначається, що українські діти-сироти та діти, які втратили батьківське піклування, можуть отримати російський паспорт за особистим рішенням президента Росії без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.

Український омбудсман зазначив, що подати заявку можуть голови російських організацій, куди влаштовано дитину під нагляд. Та при заповненні анкети, навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника та його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи заявника, який може зникнути в будь-який момент.

"Вважаю, що присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території", — резюмує Лубінець.

В чому небезпека указу Путіна

Пост Лубінця. Джерело: Telegram

За думкою Лубінця, за депортованих українських дітей, яких зараз тримають у російських закладах чи в російських родинах під опікою, можуть подати заявку на громадянство РФ лише російські громадяни, які задовольнить голова Кремля.

Ба більше, він заявив, що за цим послідує усиновлення дітей вже як росіян, а далі можуть змінити їхні персональні дані, і протягом трьох місяців може статись так, що жодної української дитини в Росії не буде.

"Як Уповноважений ВРУ з прав людини, буду вживати всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені. Адже переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, якої є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду", — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Лубінець розповів, як РФ намагається приховати депортацію українських дітей. За його словами, Росія вивозить їх через Білорусь.

Перед цим він прокоментував нещодавній законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, та заявив, що документ містить велику кількість норм, які суперечать Конституції України.