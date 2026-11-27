Омбудсмен Дмитрий Лубинец и возвращенные дети вместе с родителями. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

При содействии первой леди США Мелании Трамп Украине удалось вернуть ещё десять граждан — девять детей и совершеннолетнюю воспитанницу Олешковского детского дома-интерната. Они находились на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в Крыму и России.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о возвращении детей из оккупированных территорий и РФ 27 ноября

Как отметил Лубинец, вернуть украинцев удалось благодаря поддержке Мелании Трамп в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA. К процессу также присоединились международная компания с украинскими корнями МХП и её основатель и генеральный директор Юрий Косюк. Лубинец также поблагодарил за поддержку благотворительные фонды "Право на защиту" и "Улыбка ЮА.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Лубинец рассказал о нескольких сложных историях детей. В частности, 16-летний парень после смерти матери остался на оккупированной территории с бабушкой, которая, по словам омбудсмена, подвергала его физическому и психологическому насилию. Подросток хотел уехать к сестре на подконтрольную Украине территорию, однако ему препятствовали бабушка и представители оккупационной службы по делам детей. Теперь брат и сестра смогут быть вместе.

Еще одна история касается сводных брата и сестры в возрасте 13 и 17 лет. После смерти матери в апреле 2026 года они оказались под временной опекой человека, который не был им близок. Дети хотели остаться вместе и жить со старшей сестрой по матери. Теперь они смогут осуществить это желание.

Читайте также:

Также домой вернули двух родных братьев в возрасте 17 и 16 лет, которых разлучили с матерью. По словам Лубинца, женщину заставили уехать с оккупированной территории, а детей не отпустили. Все это время мальчики поддерживали связь с матерью и стремились вернуться к ней. У одного из братьев серьезные проблемы со здоровьем, и ему требуется медицинское обследование и лечение.

Омбудсмен подчеркнул, что подготовка к возвращению потребовала длительных переговоров:

"Мы уже несколько раз проводили прямые переговоры о возвращении части детей из этой группы. При этом один из случаев стал едва ли не самым сложным: переговоры о возвращении одного ребенка длились целый год", — отметил Лубинец.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, среди возвращенных украинских детей была 11-летняя девочка, которая после смерти матери осталась без присмотра родных на временно оккупированной территории. Также удалось вернуть 8-летнего мальчика, которого мать оставила с бабушкой еще до начала полномасштабной войны с РФ.

Ранее Владимир Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за помощь в возвращении украинских детей, а также отметил работу омбудсмана Дмитрия Лубинца и его команды. По словам главы государства, с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2875 детей.