Омбудсман Дмитро Лубінець та повернуті діти разом з батьками. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

За сприяння першої леді США Меланії Трамп в Україну вдалося повернути ще десятьох громадян — дев’ятьох дітей та повнолітню вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у Криму та Росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про повернення дітей з окупації та РФ 27 листопада

Як зазначив Лубінець, повернути українців вдалося завдяки підтримці Меланії Трамп у рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA. До процесу також долучилися міжнародна компанія з українським корінням МХП та її засновник і генеральний директор Юрій Косюк. Лубінець також подякував за підтримку благодійним фондам "Право на захист" і "Посмішка ЮА".

Пост Лубінця. Фото: скриншот

Пост Лубінця. Фото: скриншот

Лубінець розповів про кілька складних історій дітей. Зокрема, 16-річний хлопець після смерті матері залишився на окупованій території з бабусею, яка, за словами омбудсмана, чинила щодо нього фізичне та психологічне насильство. Підліток хотів виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію, однак йому перешкоджали бабуся та представники окупаційної служби у справах дітей. Тепер брат і сестра зможуть бути разом.

Ще одна історія стосується зведених брата та сестри віком 13 і 17 років. Після смерті матері у квітні 2026 року вони опинилися під тимчасовою опікою людини, яка не була їм близькою. Діти хотіли залишитися разом і жити зі старшою сестрою по матері. Тепер вони зможуть здійснити це бажання.

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Також додому повернули двох рідних братів віком 17 і 16 років, яких розлучили з матір’ю. За словами Лубінця, жінку змусили виїхати з окупованої території, а дітей не відпустили. Упродовж цього часу хлопці підтримували зв’язок із матір’ю та прагнули повернутися до неї. Один із братів має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує медичного обстеження та лікування.

Омбудсман наголосив, що підготовка до повернення потребувала тривалих переговорів:

"Ми вже декілька разів проводили безпосередні перемовини щодо повернення частини дітей із цієї групи. Водночас один із кейсів став чи не найскладнішим: перемовини щодо повернення однієї дитини тривали цілий рік", — зазначив Лубінець.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, серед повернених українських дітей була 11-річна дівчинка, яка після смерті матері залишилася без нагляду рідних на тимчасово окупованій території. Також вдалось повернути 8-річного хлопчика, мати залишила його з бабусею ще до початку повномасштабної війни з РФ.

Раніше Володимир Зеленський подякував Меланії Трамп за допомогу в поверненні українських дітей, а також відзначив роботу омбудсмана Дмитра Лубінця та його команди. За словами глави держави, від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2875 дітей.