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Лубинец хочет увеличить штрафы за продажу алкоголя и табака детям

11 января 2025 07:31
Аркадий Пастула - Редактор
Лубинец призывает повысить ответственность за продажу алкоголя и сигарет детям
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает повысить штрафы за продажу алкоголя и табака детям. Он отметил, что любое стремление заработать на несовершеннолетних и вред их здоровью требуют надлежащей ответственности.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram.

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Лубинец обратился в Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с инициативой усилить ответственность за продажу алкоголя и сигарет детям.

"По информации Национальной полиции, с 1 января по 30 октября 2024 года составили 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним лицам алкогольных и табачных изделий. Это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере", — рассказал он.

По его словам, за такие действия продавец может быть оштрафован на 400-800 необлагаемых минимумов. Речь идет о сумме в размере 6 800-13 600 грн. Лубинец считает, что такие штрафы являются непропорциональными.

Он предлагает внести изменения в законодательство и установить штрафы от 3 000 до 15 000 необлагаемых минимумов.

"Совместными усилиями нам удастся сформировать здоровое общество и принять все меры, направленные на защиту прав и наилучших интересов ребенка", — добавил Лубинец.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, Лубинец заявил, что есть предварительная договоренность с РФ относительно обмена военнопленными в этом году.

Ранее уполномоченный ВРУ по правам человека встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Стороны обменялись списками военнопленных и гражданских заложников.

дети украинцы Украина штраф Дмитрий Лубинец

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07:56 В порту Новороссийск прогремела серия мощных взрывов — видео

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