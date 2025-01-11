Лубінець закликає підвищити відповідальність за продаж алкоголю та сигарет дітям

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає підвищити штрафи за продаж алкоголю та тютюну дітям. Він наголосив, що будь-яке прагнення заробити на неповнолітніх і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності.

Про це Дмитро Любінець повідомив у Telegram.

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Лубінець звернувся до Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики з ініціативою посилити відповідальність за продаж алкоголю та сигарет дітям.

"За інформацією Національної поліції, з 1 січня по 30 жовтня 2024 року склали 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім особам алкогольних та тютюнових виробів. Це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері", — розповів він.

За його словами, за такі дії продавець може бути оштрафований на 400-800 неоподаткованих мінімумів. Йдеться про суму у розмірі 6 800-13 600 грн. Лубінець вважає, що такі штрафи є непропорційними.

Він пропонує внести зміни до законодавства та встановити штрафи від 3 000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів.

"Спільними зусиллями нам вдасться сформувати здорове суспільство і вжити всіх заходів, спрямованих на захист прав та найкращих інтересів дитини", — додав Лубінець.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, Лубінець заявив, що є попередня домовленість з РФ щодо обміну військовополоненими цього року.

Раніше уповноважений ВРУ з прав людини зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Сторони обмінялись списками військовополонених та цивільних заручників.