Louis Vuitton выпустили будку для собак за 66 тысяч долларов

Будка от Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Модный дом Louis Vuitton представил роскошную собачью будку. Будка, изготовленная из натуральной кожи и украшенная золотой фурнитурой, стоит 66 тысяч долларов США, или примерно 2,7 миллиона гривен.

Об этом стало известно с сайта Louis Vuitton.

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Характеристики будки

Среди особенностей модели — съемная дверца и нижняя часть, что позволяет удобно чистить домик. Его конструкция выполнена в форме подлинного миниатюрного дома с крышей и окнами.

Размеры эксклюзивного изделия составляют 83 см в высоту, 86 см в ширину и 65 см в длину. Производитель отмечает, что будка была сделана во Франции.

Будка от Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Будка от Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Будка от Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Напомним, впервые за шесть лет "ангелы" Victoria's Secret снова вышли на подиум фэшн-шоу. Долгожданный показ состоялся 15 октября в Нью-Йорке.

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