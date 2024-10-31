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Louis Vuitton презентували будку для собак за 66 тисяч доларів

31 жовтня 2024 23:09
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Louis Vuitton випустили будку для собак за 66 тисяч доларів
Будка від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Модний дім Louis Vuitton презентував розкішну собачу будку. Будка, виготовлена з натуральної шкіри та оздоблена золотою фурнітурою, коштує  66 тисяч доларів США, або приблизно 2,7 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з сайту Louis Vuitton.

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Характеристики будки

Серед особливостей моделі — знімні дверцята та нижня частина, що дозволяє зручно чистити будиночок. Його конструкція виконана у формі справжнього мініатюрного будинку з дахом і вікнами.

Розміри ексклюзивного виробу складають 83 см у висоту, 86 см у ширину та 65 см у довжину. Виробник зазначає, що будка була виготовлена у Франції.

Будка від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton
Будка від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton
Будка від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton
Будка від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton
Будка від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton
Будка від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Нагадаємо, вперше за шість років "ангели" Victoria's Secret знову вийшли на подіум фешн-шоу. Довгоочікуваний показ відбувся 15 жовтня у Нью-Йорку.

Раніше ми писали, що японці створили революційну прозору куртку, яка грітиме завдяки інфрачервоному випромінюванню. 

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