Мать пилота Джуса обратилась к украинцам – что думает об обществе

Мать Джуса. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы не ценят подвиг тех военных, которые отдали жизнь в войне за Украину. На даже на фоне негативных новостей о коррупции и уклонистах родственники погибших видят главной целью победу и призывают всех бороться дальше.

Об этом Новини.LIVE узнало в разговоре с мамой легендарного летчика Андрея Пильщикова (Джуса) Лилией Аверьяновой.

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— Вы чувствуете благодарность от государства и общества за то, что ваш сын погиб на войне?

— Благодарность тоже нужно добыть в борьбе. Не все понимают, как и за что благодарить. Даже то, что нужен был целый год, чтобы сформировать то, за что дать моему сыну Героя Украины, тоже нуждалось в определенной работе очень многих кругов — журналистов, активистов… Разные пути были, чтобы показать, за что нужно быть благодарным. Многие не очень оценивают величие тех дел и того подвига.

— Вы ведете активную социальную жизнь, в чем цель вашей публичности?

– Первая цель — это победа. Надо все усилия приложить, кто что способен делать. Я специально нахожусь в Киеве, чтобы быть доступной для общения. Ибо если меня слушают и мое слово что-то значит во имя моего сына, я должен все продолжать.

— Сейчас много тем для обсуждения — план победы Зеленского, коррупция в МСЭК, вступление в НАТО. На чем фокус внимания ваш как гражданки?

— Нам нужно перевесить, потому что негативных новостей много, и они более запоминаются, чем положительные. Нам нужно сделать больший баланс. Никто не идеален, в каждой стране есть недостатки, но нельзя утаптывать Украину на более низкий уровень, что выскочило много таких плохих новостей. Это хорошо, что они озвучиваются, но гораздо важнее, чтобы мы показывали эффективность, как мы это преодолели.

Напомним, в октябре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) военному летчику Андрею Пильщикову. Он известен по позывному "Джус".

Он погиб вечером 25 августа 2023 года вместе с двумя другими пилотами: майором Вячеславом Минькой и майором Сергеем Проказиным.