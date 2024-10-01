Андрій Пільщиков "Джус" отримав звання Герой України посмертно

Легендарному пілоту "Джусу" посмертно присвоїли звання Герой України
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) військовому льотчику Андрію Пільщикову. Він відомий за позивним "Джус".
Відповідний указ опубліковано на сайті Президента України.
"Джусу" посмертно присвоїли звання Герой України
Указ Президента датований 30 вересня 2024 року.
У ньому йдеться, що "Джус" отримав звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу — майору (посмертно)", — йдеться в указі глави держави.
Що відомо про "Джуса"
Від початку широкомасштабного російського вторгнення пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус" боронив небо України в складі 40-ї бригади тактичної авіації.
Він був одним з "Привидів Києва" та доклав чимало особистих зусиль, аби наблизити рішення країн Заходу про надання Україні літаків F-16.
Загинув ввечері 25 серпня 2023 року разом із двома іншими пілотами: майором В’ячеславом Мінькою та майором Сергієм Проказіним.
Їхні навчальні літаки Л-39М1 зіткнулися в повітрі під час виконання маневру повороту на тренуваннях повітряного бою поблизу селища Сінгурів Житомирської області.
У річницю загибелі мати "Джуса" Лілія Авер’янова відвідала кабіну літака F-16, на якому мріяв літати її син.
А в Солом'янському районі Києва планують перейменувати одну з вулиць на честь загиблого пілота. Пропонується замінити назву вулиці Зеленогірська.
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