Андрій Пільщиков "Джус" отримав звання Герой України посмертно

Військовий льотчик Андрій Пільщиков "Джус". Фото: Wikipedia

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) військовому льотчику Андрію Пільщикову. Він відомий за позивним "Джус".

Відповідний указ опубліковано на сайті Президента України.

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Указ Президента датований 30 вересня 2024 року.

У ньому йдеться, що "Джус" отримав звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу — майору (посмертно)", — йдеться в указі глави держави.

Що відомо про "Джуса"

Від початку широкомасштабного російського вторгнення пілот Андрій Пільщиков з позивним "Джус" боронив небо України в складі 40-ї бригади тактичної авіації.

Він був одним з "Привидів Києва" та доклав чимало особистих зусиль, аби наблизити рішення країн Заходу про надання Україні літаків F-16.

Загинув ввечері 25 серпня 2023 року разом із двома іншими пілотами: майором В’ячеславом Мінькою та майором Сергієм Проказіним.

Їхні навчальні літаки Л-39М1 зіткнулися в повітрі під час виконання маневру повороту на тренуваннях повітряного бою поблизу селища Сінгурів Житомирської області.

У річницю загибелі мати "Джуса" Лілія Авер’янова відвідала кабіну літака F-16, на якому мріяв літати її син.