Андрей Пильщиков "Джус" получил звание Герой Украины посмертно

Военный лётчик Андрей Пильщиков "Джус". Фото: Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) военному летчику Андрею Пильщикову. Он известен по позывному "Джусу".

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

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Указ Президента датирован 30 сентября 2024 года.

В нем говорится, что "Джус" получил звание Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу — майору (посмертно)", — говорится в указе главы государства.

Что известно о "Джусе"

С начала широкомасштабного российского вторжения пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" отстаивал небо Украины в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он был одним из "Призраков Киева" и приложил немало личных усилий, чтобы приблизить решение стран Запада о предоставлении Украине самолетов F-16.

Погиб вечером 25 августа 2023 года вместе с двумя другими пилотами: майором Вячеславом Минькой и майором Сергеем Проказиным.

Их учебные самолеты Л-39М1 столкнулись в воздухе во время выполнения маневра поворота на тренировках воздушного боя вблизи поселка Сингуров Житомирской области.

В годовщину гибели мать "Джуса" Лилия Аверьянова посетила кабину самолета F-16, на котором мечтал летать ее сын.