Андрей Пильщиков "Джус" получил звание Герой Украины посмертно

Легендарному пилоту "Джусу" посмертно присвоили звание Герой Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) военному летчику Андрею Пильщикову. Он известен по позывному "Джусу".
Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.
"Джусу" посмертно присвоили звание Герой Украины
Указ Президента датирован 30 сентября 2024 года.
В нем говорится, что "Джус" получил звание Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу — майору (посмертно)", — говорится в указе главы государства.
Что известно о "Джусе"
С начала широкомасштабного российского вторжения пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" отстаивал небо Украины в составе 40-й бригады тактической авиации.
Он был одним из "Призраков Киева" и приложил немало личных усилий, чтобы приблизить решение стран Запада о предоставлении Украине самолетов F-16.
Погиб вечером 25 августа 2023 года вместе с двумя другими пилотами: майором Вячеславом Минькой и майором Сергеем Проказиным.
Их учебные самолеты Л-39М1 столкнулись в воздухе во время выполнения маневра поворота на тренировках воздушного боя вблизи поселка Сингуров Житомирской области.
В годовщину гибели мать "Джуса" Лилия Аверьянова посетила кабину самолета F-16, на котором мечтал летать ее сын.
А в Соломенском районе Киева планируется переименовать одну из улиц в честь погибшего пилота. Предлагается заменить название улицы Зеленогорской.
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