Мати пілота Джуса звернулася до українців — що думає про суспільство

Мати Джуса. Фото: Новини.LIVE

Багато українців не цінують подвигу тих військових, які віддали життя у війні за Україну. Навіть на тлі негативних новин про корупцію та ухилянтів рідні загиблих бачать головною метою перемогу і закликають всіх боротися далі.

Про це Новини.LIVE дізналося в розмові з мамою легендарного льотчика Андрія Пільщикова (Джуса) Лілією Авер'яновою.

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— Чи відчуваєте ви вдячність від держави та суспільства за те, що ваш син загинув на війні?

— Вдячність теж треба вибороти. Не всі розуміють, як і за що дякувати. Навіть те, що потрібен був цілий рік, щоб сформувати те, за що дати моєму сину Героя України, теж потребувало певної роботи дуже багатьох кіл — журналістів, активістів… Різні шляхи були, щоб показати, за що треба бути вдячним. Багато людей не дуже оцінюють велич тих справ і того подвигу.

— Ви ведете активне соціальне життя, в чому мета вашої публічності?

— Перша мета — це перемога. Треба всіх зусиль докласти, хто на що здатен, має робити. Я спеціально перебуваю в Києві, щоб бути доступною для спілкування. Бо якщо мене слухають і моє слово щось важить в ім'я мого сина, я маю все продовжувати.

— Зараз багато тем для обговорення — план перемоги Зеленського, корупція у МСЕК, вступ до НАТО. На чому фокус уваги ваш як громадянки?

— Нам треба переважити, тому що негативних новин багато і вони більше запам'ятовуються, ніж позитивні. Нам треба зробити більший баланс. Ніхто не ідеальний, в кожній країні є недоліки, але не можна втоптувати Україну на нижчий рівень, що вискочили багато таких поганих новин. Це добре, що вони озвучуються, але значно важливіше, щоб ми показували ефективність, як ми це подолали.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) військовому льотчику Андрію Пільщикову. Він відомий за позивним "Джус".

Він загинув ввечері 25 серпня 2023 року разом із двома іншими пілотами: майором В’ячеславом Мінькою та майором Сергієм Проказіним.