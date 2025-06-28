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Главная Новости дня Лето в Польше, Германии и США — доступный отдых для горожан

Лето в Польше, Германии и США — доступный отдых для горожан

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 07:19
Летний отдых в городе: как отдыхают в Польше, Германии и США
Люди отдыхают в Варшаве. Фото: скриншот
Ключові моменти США: комьюнити-бассейны и большие парки Германия: парки, набережные и озера за 4 евро Польша: парки, набережная Вислы и городские пляжи

Летний отдых — это не только пляж за городом. В Варшаве загорают в парках, в Германии гуляют на набережных, а в США пользуются бесплатными бассейнами прямо в районе.

Журналистки Юлия Войнар, Дарья Нефедова и Уляна Бойчук специально для программы "Киевское время" собрали, как обустроен городской отдых в разных странах.

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Германия: парки, набережные и озера за 4 евро

Как только в Германии выходит солнце, люди массово отправляются в парки, скверы и зеленые зоны, рассказывает Дарья Нефедова. Там много тени, современные детские площадки, обустроенные места для пикников.

Особенно популярны набережные рек — Рейна или Эльбы: немцы прогуливаются, катаются на велосипедах, загорают.

Для отдыха у воды обустроены озера, вход на которые стоит от 4 до 10 евро. Здесь есть души, кабинки для переодевания, туалеты, бары со снеками и напитками, а также работают спасатели. Кроме того, популярны открытые бассейны "фрая баден" — за вход туда придется заплатить от 3 до 7 евро.

А на выходных многие немцы отправляются в горы или к озерам, если дорога занимает не более двух часов.

Польша: парки, набережная Вислы и городские пляжи

Для летнего отдыха в Варшаве возможностей более чем достаточно, сообщает Юлия Войнар. Это и многочисленные парки и скверы с фонтанами, и площадки для детей, и набережная Вислы со скамейками и кафе. Местные здесь устраивают пикники и загорают. Однако употреблять алкоголь и жарить шашлыки запрещено, кроме специально разрешенных зон.

Неподалеку от набережной есть городские пляжи — как обустроенные, так и стихийные. Однако купаться в Висле нельзя, для этого стоит выбрать один из многочисленных открытых бассейнов города. Билет стоит около 40 злотых (примерно 400 грн).

А если хочется убежать в лес или озеро за городом, туда можно добраться на машине или общественным транспортом за час-полтора.

США: комьюнити-бассейны и большие парки

В США инфраструктура спальных районов хорошо продумана. Уляна Бойчук рассказывает, что в небольших городках возле мегаполисов есть комьюнити-бассейны, куда можно приобрести годовой или месячный абонемент. Также возле таких городков обычно есть большие парки с детскими площадками, уборными и зонами для пикников.

В мегаполисах, например в Вашингтоне, в каждом районе есть несколько комьюнити-бассейнов, куда местные могут ходить бесплатно, показав удостоверение о проживании.

Эти бассейны оснащены душевыми, местами для переодевания, туалетами и лежаками. Есть даже отдельные дорожки для спортивного плавания.

Напомним, ранее мы рассказывали о жизни в спальных районах в Германии, США и Польше — насколько они являются обустроенными всем необходимым для жизни горожан.

Также мы рассказывали, как за последние 11 лет изменился Киев по сравнению со столицами Европы — Варшавой, Берлином и Парижем.

Польша США Германия отдых лето Варшава Вашингтон
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Автор:
Мария Кагал
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