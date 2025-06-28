Літній відпочинок у місті: як відпочивають у Польщі, Німеччині та США

Люди відпочивають у Варшаві. Фото: скріншот

Літній відпочинок — це не лише пляж за містом. У Варшаві засмагають у парках, у Німеччині гуляють на набережних, а в США користуються безкоштовними басейнами прямо у районі.

Журналістки Юлія Войнар, Дарʼя Нефьодова та Уляна Бойчук спеціально для програми "Київський час" зібрали, як облаштований міський відпочинок у різних країнах.

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Німеччина: парки, набережні та озера за 4 євро

Щойно у Німеччині виходить сонце, люди масово вирушають у парки, сквери та зелені зони, розповідає Дарʼя Нефьодова. Там багато тіні, сучасні дитячі майданчики, облаштовані місця для пікніків.

Особливо популярні набережні річок — Рейну чи Ельби: німці прогулюються, катаються на велосипедах, засмагають.

Для відпочинку біля води облаштовані озера, вхід на які коштує від 4 до 10 євро. Тут є душі, кабінки для переодягання, туалети, бари зі снеками та напоями, а також працюють рятувальники. Окрім того, популярними є відкриті басейни "фрая баден" — за вхід туди доведеться заплатити від 3 до 7 євро.

А на вихідних багато німців вирушають у гори чи до озер, якщо дорога займає не більше двох годин.

Польща: парки, набережна Вісли та міські пляжі

Для літнього відпочинку у Варшаві можливостей більш ніж достатньо, повідомляє Юлія Войнар. Це і численні парки та сквери з фонтанами, і майданчики для дітей, і набережна Вісли з лавками та кав’ярнями. Місцеві тут влаштовують пікніки та засмагають. Однак вживати алкоголь та смажити шашлики заборонено, окрім спеціально дозволених зон.

Неподалік від набережної є міські пляжі — як облаштовані, так і стихійні. Проте купатися у Віслі не можна, для цього варто обрати один з численних відкритих басейнів міста. Квиток коштує близько 40 злотих (приблизно 400 грн).

А якщо хочеться втекти до лісу чи озера за містом, туди можна дістатися автівкою або громадським транспортом за годину-півтори.

США: ком’юніті-басейни та великі парки

У США інфраструктура спальних районів добре продумана. Уляна Бойчук розповідає, що у невеликих містечках біля мегаполісів є ком’юніті-басейни, куди можна придбати річний або місячний абонемент. Також біля таких містечок зазвичай є великі парки з дитячими майданчиками, вбиральнями та зонами для пікніків.

У мегаполісах, наприклад у Вашингтоні, в кожному районі є кілька ком’юніті-басейнів, куди місцеві можуть ходити безкоштовно, показавши посвідчення проживання.

Ці басейни оснащені душовими, місцями для перевдягання, туалетами та лежаками. Є навіть окремі доріжки для спортивного плавання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя у спальних районах в Німеччині, США та Польщі — наскільки вони є облаштованими всім необхідним для життя містян.

Також ми розповідали, як за останні 11 років змінився Київ у порівнянні з столицями Європи — Варшавою, Берліном та Парижем.