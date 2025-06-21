Як виглядають спальні райони у США, Німеччині та Польщі: транспорт, забудова й комфорт

Спальний район Вашингтона. Фото: скриншот

Ще вчора "спальники", сьогодні — повноцінні хаби для життя, роботи й відпочинку. У Варшаві вже не їздять у центр на роботу, у Німеччині двір — як парк, а в США можна жити, тренуватись і пити каву, не виходячи з району.

Як виглядає повсякденне життя у спальних районах трьох країн — розповіли кореспондентки Новини.LIVE Юлія Войнар, Дарʼя Нефьодова та Уляна Бойчук.

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Нинішня Варшава все менше характеризується як місто таунхаусів. Натомість активно зводяться багатоповерхові квартали з офісами, коворкінгами та інфраструктурою прямо у житлових масивах.

Юлія Войнар підмічає, що такі рішення дозволяють жителям працювати поруч з домом без необхідності щодня добиратися в центр.

Також у місті добре розвинено громадський транспорт — метро, трамваї, електрички та нічні автобуси. Тому власна машина не є обов’язковою.

Єдиний недолік: проблеми з паркуванням біля дворів, де місця часто не вистачає.

Німеччина: зелень, велосипед і порядок

Дар’я Нефьодова описує німецькі спальні райони як острівці спокою: здебільшого це 3–5‑поверхові будинки або таунхауси. Навколо дерева, сквери та дитячі майданчики.

Велодоріжки є обов’язковим складником, а транспортна зручність далеко не на останньому місці. Хоча громадський транспорт іноді спізнюється.

Паркування строго регулюється: хаосу немає, але власна машина може знадобитися для деяких поїздок.

США: "все в одному" і офісний ренесанс

У передмістях Вашингтона, за словами Уляни Бойчук, домінують невеликі комплекси з повноцінною інфраструктурою — спортзали, кав’ярні, магазини та власні паркувальні зони.

У центрі кожного району — площа, де все необхідне для життя та дозвілля зібране разом.

Громадський транспорт працює чітко, очікування метро чи автобуса становить близько 5–10 хвилин. Однак на вулицях із паркуванням проблеми — вузькі місця й обмеження.

Окрім того, після пандемії американці повертаються до офісів. Тепер звичайна вимога: перебувати на місці мінімум три дні на тиждень.

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