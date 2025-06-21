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Как выглядит жизнь в спальных районах США, Германии и Польши

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 07:12
Как выглядят спальные районы в США, Германии и Польше: транспорт, застройка и комфорт
Спальный район Вашингтона. Фото: скриншот
Ключові моменти Польша: новостройки, коворкинги и безмашинная жизнь Германия: зелень, велосипед и порядок США: "все в одном" и офисный ренессанс

Еще вчера "спальники", сегодня — полноценные хабы для жизни, работы и отдыха. В Варшаве уже не ездят в центр на работу, в Германии двор — как парк, а в США можно жить, тренироваться и пить кофе, не выходя из района.

Как выглядит повседневная жизнь в спальных районах трех стран — рассказали корреспондентки Новини.LIVE Юлия Войнар, Дарья Нефедова и Уляна Бойчук.

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Нынешняя Варшава все меньше характеризуется как город таунхаусов. Зато активно возводятся многоэтажные кварталы с офисами, коворкингами и инфраструктурой прямо в жилых массивах.

Юлия Войнар подмечает, что такие решения позволяют жителям работать рядом с домом без необходимости ежедневно добираться в центр.

Также в городе хорошо развит общественный транспорт — метро, трамваи, электрички и ночные автобусы. Поэтому собственная машина не является обязательной.

Единственный недостаток: проблемы с парковкой возле дворов, где места часто не хватает.

Германия: зелень, велосипед и порядок

Дарья Нефедова описывает немецкие спальные районы как островки спокойствия: в основном это 3–5-этажные дома или таунхаусы. Вокруг деревья, скверы и детские площадки.

Велодорожки являются обязательной составляющей, а транспортное удобство далеко не на последнем месте. Хотя общественный транспорт иногда опаздывает.

Парковка строго регулируется: хаоса нет, но собственная машина может понадобиться для некоторых поездок.

США: "все в одном" и офисный ренессанс

В пригородах Вашингтона, по словам Уляны Бойчук, доминируют небольшие комплексы с полноценной инфраструктурой — спортзалы, кофейни, магазины и собственные парковочные зоны.

В центре каждого района — площадь, где все необходимое для жизни и досуга собрано вместе.

Общественный транспорт работает четко, ожидание метро или автобуса составляет около 5–10 минут. Однако на улицах с парковкой проблемы — узкие места и ограничения.

Кроме того, после пандемии американцы возвращаются в офисы. Теперь обычное требование: находиться на месте минимум три дня в неделю.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились столицы Франции, Польши, Германии и США за последние 11 лет.

Также мы рассказывали, что в Киеве возле станции метро "Вокзальная" начали устанавливать пандусы на входе и выходе, соответствующие строительным нормам и стандартам безбарьерности.

Польша США Германия застройка Вашингтон
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Автор:
Мария Кагал
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