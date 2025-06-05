Украина не ожидает дефицита электроэнергии летом

Электрики. Фото: ДТЭК

Народный депутат Алексей Кучеренко выразил мнение, что общенациональных блэкаутов летом не ожидается, несмотря на отдельные локальные трудности в отдельных регионах. По его словам, энергосистема Украины остается стабильной даже с учетом традиционной летней пиковой нагрузки.

Об этом Алексей Кучеренко заявил в эфире Вечір.LIVE.

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"Я прогнозирую так: никаких блэкаутов не будет. Могут быть только локальные неудобства, связанные с временными ограничениями", — подчеркнул Кучеренко.

Он пояснил, что плановые ремонты атомных энергоблоков специально растянули на полгода, чтобы избежать дефицита мощностей именно в летний период. Сейчас, по словам депутата, из девяти атомных блоков в работе находится шесть, еще три — на техническом обслуживании.

Также Кучеренко отметил, что в условиях отсутствия массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры, энергосистема демонстрирует выносливость. Даже при росте потребления в жару, в частности из-за активного использования кондиционеров, распределение нагрузки и наличие резервов позволяют сохранять баланс.

В то же время в некоторых регионах могут возникать отдельные сложности, связанные с повреждением сетей или другими техническими нюансами, однако эти ситуации не являются критическими и не представляют угрозу для работы всей системы.

Напомним, несколько дней назад в Украине из-за плохих погодных условий без электроснабжения осталось 12 населенных пунктов.

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