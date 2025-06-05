Україна не очікує дефіциту електроенергії влітку

Електрики. Фото: ДТЕК

Народний депутат Олексій Кучеренко висловив думку, що загальнонаціональних блекаутів улітку не очікується, попри окремі локальні труднощі в окремих регіонах. За його словами, енергосистема України залишається стабільною навіть із урахуванням традиційного літнього пікового навантаження.

Про це Олексій Кучеренко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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"Я прогнозую так: ніяких блекаутів не буде. Можуть бути лише локальні незручності, пов’язані з тимчасовими обмеженнями", — підкреслив Кучеренко.

Він пояснив, що планові ремонти атомних енергоблоків спеціально розтягнули на пів року, аби уникнути дефіциту потужностей саме в літній період. Наразі, за словами депутата, з дев’яти атомних блоків у роботі перебуває шість, ще три — на технічному обслуговуванні.

Також Кучеренко зауважив, що в умовах відсутності масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, енергосистема демонструє витривалість. Навіть за зростання споживання в спеку, зокрема через активне використання кондиціонерів, розподіл навантаження і наявність резервів дозволяють зберігати баланс.

Водночас у деяких регіонах можуть виникати окремі складнощі, пов’язані з пошкодженням мереж або іншими технічними нюансами, однак ці ситуації не є критичними й не становлять загрозу для роботи всієї системи.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні через погані погодні умови без електропостачання залишилося 12 населених пунктів.

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