В Нью-Йорке читали письма, которые написали воины ВСУ своим родным

Декламирование писем воинов-защитников в Нью-Йорке. Фото: Liberty Ukraine Foundation

В Нью-Йорке накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации в наше государство в Украинском Народном Доме состоялся вечер памяти "Your Letters". В центре внимания оказались настоящие письма украинских военных и их семей, написанные на фронте и в тылу.

Организатором акции выступил фонд Liberty Ukraine Foundation при поддержке Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

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Отмечается, что некоторые из этих писем так и не дошли до своих адресатов. Их читали украинские и иностранные актеры волонтеры. В зале раздавался плач — никто не мог сдержать эмоций.

Кульминацией вечера стал момент, когда в зале раздался сигнал воздушной тревоги. Его услышали именно в то время, когда три года назад началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Оригинальным для Нью-Йорка было сценическое оформление, разработанное режиссером Светланой Косолаповой в сотрудничестве с Rebirth Ukraine.

Зал оформили инсталляцией "Поле из сотен колосков", которая символизировала несокрушимость Украины, которая выстояла, несмотря на войну.

"Недописанные письма, висевшие в зале, напоминали о тех, кто уже не сможет отправить свои слова родным", — рассказали организаторы мероприятия.

Среди гостей были украинские военные, которые находятся в США на реабилитации.

Мероприятие имело благотворительную миссию — все собранные средства переданы Liberty Ukraine Foundation для закупки дронов для украинских военных.

Инсталляция с колосьями. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Колосья. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Участница мероприятия среди колосьев. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Флаг Украины. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Молодая женщина декламирует письмо. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Люди среди колосков. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Подготовка к выступлению. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Выступление участников акции. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Авторы и режиссеры

ТРО Медиа (Украина) — автор оригинальной концепции "Your Letters" Сергей Коршиков;

режиссер постановки в Нью-Йорке, автор сценографии, актриса, основательница студии BRAVE UKRAINIANS (NY) Светлана Косолапова.

Творческая группа

актер, режиссер, художественный руководитель Magis Theater Company Джордж Дренс;

режиссер, актриса, основательница BRAVE UKRAINIANS (NY) Светлана Косолапова;

актриса, ведущая "1+1", посол UNICEF Сия Ровинская;

певица, автор песен, выпускница Berklee College of Music Валерия Вовк;

пианист, композитор, соучредитель Acoustic Quartet Фима Чупахин;

виолончелистка, композитор, выпускница Национальной музыкальной академии Украины и Montclair State University Стелла Салей;

гитарист, композитор, продюсер, преподаватель Berklee College of Music Микель Ромео.

Ранее мы писали, что в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину украинцы пришли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших Героев.

Кроме того, в Вашингтоне тысячи украинцев и американцев вышли на улицы в поддержку Украины. Мероприятие состоялось в субботу, 22 февраля.