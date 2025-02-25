У Нью-Йорку читали листи, які написали воїни ЗСУ своїм рідним

Декламування листів воїнів-захисників у Нью-Йорку. Фото: Liberty Ukraine Foundation

У Нью-Йорку напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави в Українському Народному Домі відбувся вечір пам’яті "Your Letters". У центрі уваги опинилися справжні листи українських військових та їхніх родин, написані на фронті та в тилу.

Організатором акції виступила фундація Liberty Ukraine Foundation при підтримці Генерального консульства України в Нью-Йорку.

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Листи з війни

Зазначається, що деякі з цих листів так і не дійшли до своїх адресатів. Їх читали українські та іноземні актори і волонтери. У залі лунав плач — ніхто не міг стримати емоцій.

Кульмінацією вечора став момент, коли у залі пролунав сигнал повітряної тривоги. Його почули саме й той час, коли три роки тому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Оригінальним для Нью-Йорка було сценічне оформлення, розроблене режисеркою Світланою Косолаповою у співпраці з Rebirth Ukraine.

Залу оформили інсталяцією "Поле з сотень колосків", яка символізувала незламність України, яка вистояла, попри війну.

"Недописані листи, що висіли в залі, нагадували про тих, хто вже не зможе відправити свої слова рідним", — розповіли організатори заходу.

Серед гостей були українські військові, які перебувають у США на реабілітації.

Захід мав благодійну місію — усі зібрані кошти передані Liberty Ukraine Foundation для закупівлі дронів для українських військових.

Інсталяція з колоссям. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Колосся. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Учасниця заходу серед колосся. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Прапор України. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Молода жінка декламує листа. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Люди серед колосків. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Підготовка до виступу. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Виступ учасників акції. Фото: Liberty Ukraine Foundation

Автори та режисери

ТРО Медіа (Україна) — автор оригінальної концепції "Your Letters" Сергій Коршиков;

режисерка постановки у Нью-Йорку, авторка сценографії, акторка, засновниця студії BRAVE UKRAINIANS (NY) Світлана Косолапова.

Творча група

актор, режисер, художній керівник Magis Theater Company Джордж Дренс;

режисерка, акторка, засновниця BRAVE UKRAINIANS (NY) Світлана Косолапова;

акторка, ведуча "1+1", посол UNICEF Сія Ровінська;

співачка, авторка пісень, випускниця Berklee College of Music Валерія Вовк;

піаніст, композитор, співзасновник Acoustic Quartet Фіма Чупахін;

віолончелістка, композиторка, випускниця Національної музичної академії України та Montclair State University Стелла Салєй;

гітарист, композитор, продюсер, викладач Berklee College of Music Мікель Ромео.

Раніше ми писали, що у роковини повномасштабного вторгнення Росії до України українці прийшли на Майдан Незалежності у Києві, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Крім того, у Вашингтоні тисячі українців та американців вийшли на вулиці в підтримку України. Захід відбувся у суботу, 22 лютого.