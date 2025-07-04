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Лисовой сказал, как привлечь учеников получать профтехобразование

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:45
Лесной анонсировал больше поступающих в учреждения профтехобразования
Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

Министр образования и науки Оксен Лисовой объяснил, как привлекать больше учеников в учреждения профтехобразования. По его словам, в этом поможет реформа Новой украинской школы.

Об этом Оксен Лисовой сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 4 июля.

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Лисовой отметил, что сейчас большинство поступающих в учреждения профтехобразования — это ученики после девятого класса.

"Мы понимаем сегодня, что будем способствовать тому, чтобы они приходили в заведение профессионального образования после девятого класса в контексте реформы, хотя часть поступающих сейчас это дети, которые заканчивают 11 класс", — рассказал он.

По его словам, в результате работы профориентационных хабов процент поступающих будет расти. Они будут действовать в крупных городах и областных центрах, а консультанты будут работать со школами по всему региону.

Лисовой говорит, что целью является помочь ребенку найти путь к счастливому и востребованному будущему, а не только подготовить специалиста.

Напомним, Лисовой отметил, что профтехобразование должно стать ключом к образованию взрослых, а также реинтеграции ветеранов в Украине.

Ранее Лисовой высказался о детях, которые после 11 класса выезжают за границу.

образование украинцы Украина Оксен Лисовый Минобразования
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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