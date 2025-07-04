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Головна Новини дня Лісовий пояснив, як залучити учнів до закладів профтехосвіти

Лісовий пояснив, як залучити учнів до закладів профтехосвіти

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:45
Лісовий анонсував більше вступників до закладів профтехосвіти
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснив, як залучати більше учнів до закладів профтехосвіти. За його словами, у цьому допоможе реформа Нової української школи.

Про це Оксен Лісовий сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у пʼятницю, 4 липня.

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Заклади профтехосвіти

Лісовий зауважив, що наразі більшість вступників до закладів профтехосвіти — це учні після девʼятого класу.

"Ми розуміємо сьогодні, що будемо сприяти тому, щоб вони приходили в заклад професійної освіти після девʼятого класу в контексті реформи, хоча частина вступників зараз це діти, які закінчують 11 клас", — розповів він.

За його словами, внаслідок роботи профорієнтаційних хабів відсоток вступників буде зростати. Вони діятимуть у великих містах і обласних центрах, а консультанти працюватимуть зі школами по всьому регіону. 

Лісовий каже, що метою є допомогти дитині знайти шлях до щасливого й затребуваного майбутнього, а не лише підготувати фахівця.

Нагадаємо, Лісовий наголосив, що профтехосвіта повинна стати ключем до освіти дорослих, а також реінтеграції ветеранів в Україні.

Раніше Лісовий висловився про дітей, які після 11 класу виїжджають за кордон.

освіта українці Україна Оксен Лісовий Міносвіти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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