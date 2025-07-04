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Робота для всіх — Лісовий висловився про важливість профтехосвіти

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:49
Лісовий висловився про нову роль профосвіти для дорослих і ветеранів
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив про відкриття профорієнтаційного хабу Чернігівського ліцею залізничного транспорту. За його словами, профтехосвіта повинна стати ключем до освіти дорослих і реінтеграції ветеранів.

Про це Оксен Лісовий сказав під час відкриття профорієнтаційного хабу у пʼятницю, 4 липня.

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Лісовий наголосив, що новий закон про професійну освіту передбачає не лише підготовку молоді, а й системну роботу з дорослими. За його словами, наразі фокус уваги на збереженні людського капіталу та розвитку.

"І це робота з внутрішньо переміщеними особами, які повинні змінити професію. Це робота з ветеранами, які будуть приходити з бойових дій. Вони також переосмислюють своє майбутнє, свою роль в суспільстві, ми повинні надати їм цю послугу. Сьогодні ми маємо понад 200 пропозицій для освіти дорослих і маємо дуже великий попит на це", — розповів міністр.

Лісовий каже, що близько 30% активності профтехзакладів має бути присвячено саме короткотерміновим та модульним курсам для дорослих.

Міністр зауважив, що динаміка зростає, а це лише початок масштабної трансформації іміджу професійної освіти.

Нагадаємо, Лісовий заявив, що право українців на освіту, яким понад 25 років, не повинно використовуватись як засіб уникнення виконання обов’язку щодо захисту держави.

Раніше міністр наголосив, що українським вчителям можуть підвищити доплати, якщо уряду вдасться залучити додаткове фінансування.

українці навчання Україна Оксен Лісовий Міносвіти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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