Лисовой высказался о новой роли профобразования для взрослых и ветеранов

Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил об открытии профориентационного хаба Черниговского лицея железнодорожного транспорта. По его словам, профтехобразование должно стать ключом к образованию взрослых и реинтеграции ветеранов.

Об этом Оксен Лисовой сказал во время открытия профориентационного хаба в пятницу, 4 июля.

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Лисовой отметил, что новый закон о профессиональном образовании предусматривает не только подготовку молодежи, но и системную работу со взрослыми. По его словам, сейчас фокус внимания на сохранении человеческого капитала и развития.

"И это работа с внутренне перемещенными лицами, которые должны сменить профессию. Это работа с ветеранами, которые будут приходить с боевых действий. Они также переосмысливают свое будущее, свою роль в обществе, мы должны предоставить им эту услугу. Сегодня мы имеем более 200 предложений для образования взрослых и имеем очень большой спрос на это", — рассказал министр.

Лисовой говорит, что около 30% активности профтехзаведений должно быть посвящено именно краткосрочным и модульным курсам для взрослых.

Министр отметил, что динамика растет, а это только начало масштабной трансформации имиджа профессионального образования.

Напомним, Лисовой заявил, что право украинцев на образование, которым более 25 лет, не должно использоваться как средство избежания выполнения обязанности по защите государства.

Ранее министр отметил, что украинским учителям могут повысить доплаты, если правительству удастся привлечь дополнительное финансирование.