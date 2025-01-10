Лесные пожары в Лос-Анджелесе — количество погибших возросло до 10

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Mike Blake

В Лос-Анджелесе бушуют масштабные лесные пожары, охватив Голливудские холмы. Из-за сильного огня уже погибло десять человек и уничтожены тысячи домов.

Об этом сообщает Reuters.

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Лесные пожары в Лос-Анджелесе

В материале сообщили, что лесные пожары унесли жизни по меньшей мере десяти человек и уничтожили почти 10 тысяч зданий. Как известно, еще пять масштабных пожаров вспыхнули в четверг, когда сухие ветры раздули пламя'я.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. REUTERS/Daniel Cole

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. REUTERS/Daniel Cole

Отмечается, что пожары в районе Палисейдс на западе города и в районе Итон — на востоке, недалеко от Пасадены, считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Они уже уничтожили более 13 тысяч гектаров), превратив целые кварталы в пепел.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Mike Blake

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. REUTERS/Daniel Cole

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. REUTERS/Daniel Cole

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. REUTERS/Daniel Cole

Лесные пожары в Лос-Анджелесе. REUTERS/Daniel Cole

Кроме того, из-за пожара в городе нет электричества и водоснабжения. По словам мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, город мобилизовал все имеющиеся резервуары с водой, но массовое использование гидрантов снизило давление в системе.

В то же время Генеральный менеджер Департамента водоснабжения и энергетики Дженис Киньонес отметила, что система водоснабжения города не приспособлена для борьбы с такими масштабными пожарами одновременно.

Напомним, пожары охватили знаменитые "звездные" районы в Лос-Анджелесе. Из-за этого голливудские знаменитости эвакуируются.

Также мы показывали последствия масштабных и разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.