Лесные пожары в Лос-Анджелесе — количество погибших возросло до 10

Лесные пожары в Лос-Анджелесе — количество погибших растет
В Лос-Анджелесе бушуют масштабные лесные пожары, охватив Голливудские холмы. Из-за сильного огня уже погибло десять человек и уничтожены тысячи домов.
Об этом сообщает Reuters.
Лесные пожары в Лос-Анджелесе
В материале сообщили, что лесные пожары унесли жизни по меньшей мере десяти человек и уничтожили почти 10 тысяч зданий. Как известно, еще пять масштабных пожаров вспыхнули в четверг, когда сухие ветры раздули пламя'я.
Отмечается, что пожары в районе Палисейдс на западе города и в районе Итон — на востоке, недалеко от Пасадены, считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Они уже уничтожили более 13 тысяч гектаров), превратив целые кварталы в пепел.
Кроме того, из-за пожара в городе нет электричества и водоснабжения. По словам мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, город мобилизовал все имеющиеся резервуары с водой, но массовое использование гидрантов снизило давление в системе.
В то же время Генеральный менеджер Департамента водоснабжения и энергетики Дженис Киньонес отметила, что система водоснабжения города не приспособлена для борьбы с такими масштабными пожарами одновременно.
Напомним, пожары охватили знаменитые "звездные" районы в Лос-Анджелесе. Из-за этого голливудские знаменитости эвакуируются.
Также мы показывали последствия масштабных и разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.
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